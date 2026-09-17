Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Ana Lucía González Mendoza, una niña de 9 años, fue hallada sin vida en un túnel de alcantarillado ubicado en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, tras haber sido reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca. Según información de la Fiscalía General de la Nación, el hallazgo tuvo lugar el 15 de septiembre, un día después de que la menor, conocida entre sus vecinos como ‘Roxana’, desapareciera mientras estaba de visita con familiares en Mosquera.

Sigue a PULZO en Discover

La desaparición de Ana Lucía fue reportada el 14 de septiembre, lo que motivó la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa, herramientas destinadas a la localización rápida de menores desaparecidos. Pese a los esfuerzos adelantados por las autoridades, la búsqueda terminó abruptamente con el trágico descubrimiento de su cuerpo en un conducto de aguas residuales, lo que marcó el inicio de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

El primer paso para avanzar en el caso fue el reconocimiento del cuerpo por parte de una familiar de Ana Lucía. Inmediatamente después, los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimas horas de vida con el objetivo de identificar cómo salió de la vivienda en Mosquera y qué desplazamientos realizó hasta perderse su rastro. En este proceso, las cámaras de seguridad se convirtieron en pieza clave, ya que permitieron seguir los movimientos de la menor y determinar el momento en el que fue vista por última vez.

Las grabaciones obtenidas durante la indagación llevaron a la Fiscalía General de la Nación a centrar la atención en un hombre identificado como José Rojas Larez, de 29 años, quien al parecer tenía vínculos cercanos con la familia de Ana Lucía. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, este individuo habría salido de la vivienda junto a la menor tras una discusión con un familiar. Con estos indicios, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ejecutó una orden de captura contra él, y ahora su situación jurídica será determinada por las autoridades competentes.

El alcalde de Mosquera, Nelson Hernán Parra, expresó su rechazo ante el crimen y valoró la labor conjunta de las entidades que participaron en la búsqueda y localización de la niña. Asimismo, hizo un llamado a que el caso se aclare y que quien resulte responsable responda ante la justicia. Actualmente, la investigación se enfoca en determinar, con el apoyo de estudios de Medicina Legal, la causa de muerte y las circunstancias exactas que rodearon el fallecimiento de Ana Lucía González Mendoza.

¿Cómo funciona el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa en casos de menores desaparecidos?

El Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa son herramientas legales que se activan inmediatamente después de reportarse la desaparición de un menor, permitiendo que las autoridades destinen recursos y protocolos especiales para su localización en el menor tiempo posible. Su objetivo es acelerar el proceso de búsqueda y recabar información clave para dar con el paradero de la persona desaparecida.

¿Qué papel cumplen las cámaras de seguridad en la investigación de desapariciones de menores?

Las cámaras de seguridad son fundamentales para reconstruir los movimientos de la persona desaparecida y de los posibles implicados, ya que proveen imágenes y registros que ayudan a establecer rutas, identificar sospechosos y esclarecer los hechos, como ocurrió en el caso de Ana Lucía González Mendoza según la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)