Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Benjamín Cárdenas Cruz fue condenado a 14 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Esta decisión fue tomada por un juez de conocimiento, luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas que demostraron los hechos ocurridos en el municipio de San Antonio, Tolima. Toda la información fue confirmada en el proceso judicial, según los datos divulgados en medios reconocidos.

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La investigación reveló que Cárdenas Cruz contactó a una menor de 15 años, a través de mensajes de texto. En estos mensajes, le ofrecía dinero y diferentes regalos con el objetivo de convencerla para que accediera a sus propuestas sexuales. Uno de los obsequios mencionados en las pesquisas fue una cadena valorada en 10 millones de pesos, la cual habría sido utilizada como incentivo para persuadir a la adolescente, según el expediente judicial presentado por la Fiscalía. Estos elementos sirvieron como prueba para determinar la culpabilidad del imputado.

Durante el juicio, las pruebas y testimonios recopilados fueron clave para que el juez tomara una decisión condenatoria. El proceso no dejó dudas sobre la responsabilidad de Cárdenas Cruz, por lo que el despacho judicial determinó que debía cumplir 14 años de prisión. Cabe destacar que la condena no incluye ningún tipo de beneficio ni subrogado penal, es decir, el condenado deberá permanecer privado de la libertad en el centro penitenciario donde se encuentra recluido, conforme determinó el juzgado.

Además de la pena privativa de la libertad, al sentenciado se le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 12 años. Esta es una sanción adicional que le prohíbe desempeñar cargos públicos o ejercer funciones relacionadas durante este tiempo. Todo lo anterior corresponde a una decisión en primera instancia, lo que significa que aún existen recursos legales a los que la defensa puede acudir para recurrir el fallo, según dispone la legislación colombiana vigente.

La condena ha puesto en la agenda pública la importancia de combatir de manera contundente los delitos sexuales contra menores de edad, reafirmando la función de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces en la protección de los derechos de los niños y adolescentes en Colombia.

¿Por qué Benjamín Cárdenas Cruz fue condenado a 14 años de prisión?

Benjamín Cárdenas Cruz recibió una condena de 14 años de prisión porque la Fiscalía General de la Nación pudo probar su responsabilidad en el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, específicamente por ofrecer dinero y regalos a una menor de 15 años en San Antonio, Tolima, a cambio de favores sexuales.

¿Qué significa una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas?

La inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas implica que la persona condenada no podrá desempeñar cargos públicos ni realizar funciones relacionadas con el sector público durante el tiempo determinado por el juez, en este caso, 12 años luego de la sentencia, como una sanción adicional al tiempo en prisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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