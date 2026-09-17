Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este miércoles, la ciudad de Ibagué vivió por segunda vez en el año la jornada de Día sin carro y sin moto, una estrategia diseñada para restringir durante unas horas la circulación de vehículos particulares en las calles. Según el balance oficial divulgado por la Secretaría de Movilidad, la jornada concluyó con la imposición de 144 comparendos a conductores que no cumplieron con la norma, además de la inmovilización de 100 vehículos que fueron sorprendidos circulando en medio de la restricción.

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La medida tuvo un claro impacto en la manera en la que los ibaguereños se movilizaron. Frente a la imposibilidad de usar su propio carro o moto, numerosos ciudadanos optaron por el transporte público o decidieron recorrer la ciudad en bicicleta. El uso de este medio alternativo fue tan visible que, desde temprano, muchas personas se desplazaron por la ciclovía, mientras que al finalizar la jornada, la actividad denominada ‘Simulacro Navideño’ animó a los participantes a decorar sus bicicletas con motivos de Navidad.

A pesar de las acciones pedagógicas y los controles desplegados en distintos puntos, no todos los ciudadanos acataron la restricción. El informe de la Secretaría de Movilidad da cuenta de que, en total, 244 conductores fueron sancionados o vieron sus vehículos inmovilizados, cifra que suma tanto los comparendos como las detenciones de automotores. Estos controles evidencian el esfuerzo de las autoridades por hacer cumplir la medida y promover hábitos de movilidad responsable.

Más allá de las multas y sanciones, la jornada buscó sensibilizar sobre la importancia de reducir la congestión y fomentar el uso de métodos de transporte alternativos. El Día sin carro y sin moto en Ibagué se consolidó así como una fecha clave para repensar la forma en la que los ciudadanos se desplazan y para impulsar la bicicleta y el transporte público como opciones sostenibles.

La jornada dejó un panorama mixto: por un lado, una mayor presencia de medios alternativos en la ciudad; por otro, el mensaje claro de que aún falta compromiso por parte de algunos conductores que desafían la restricción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comparendos y vehículos inmovilizados dejó el Día sin carro y sin moto en Ibagué?

Durante la jornada, según la Secretaría de Movilidad, se impusieron 144 comparendos a quienes infringieron la restricción y se inmovilizaron 100 vehículos, para un total de 244 conductores sancionados o afectados por los controles en la ciudad.

¿Qué alternativas de movilidad usaron los ciudadanos de Ibagué durante el Día sin carro y sin moto?

De acuerdo con la información oficial, el transporte público y la bicicleta fueron las principales alternativas elegidas por los ibaguereños. Muchos aprovecharon la ciclovía y participaron en iniciativas como el ‘Simulacro Navideño’, que promovió el uso creativo y seguro de la bicicleta durante la restricción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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