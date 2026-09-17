Por: Portal Bogotá

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La edición 2026 de los Ciclos Deliberativos ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, cuya temática estuvo enfocada en la cultura ciudadana dentro del nuevo sistema del Metro, llegó a su fin este fin de semana. Según la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), este proceso reunió durante cinco sesiones a ciudadanos y ciudadanas seleccionados de las 20 localidades y 10 grupos diferenciales, junto con representantes de la academia y del sector público, con la misión de pensar cómo apropiar, cuidar y disfrutar este novedoso medio de transporte en la ciudad.

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Los Ciclos Deliberativos, creados por la SDP, la Fundación Corona y el Extituto de Política Abierta, representan un método innovador para fortalecer la participación ciudadana en temas clave para Bogotá. En este tercer ciclo participaron 70 asambleístas —elegidos por sorteo entre más de 2.300 postulaciones— quienes transitaron por cinco días de reflexiones y ejercicios orientados a comprender, desde la cultura ciudadana, el impacto y los retos del Metro.

Durante la experiencia, el primer día se dedicó a entender qué es el Metro, su estado de avance y reconocer que los desafíos culturales serán tan cruciales como los técnicos. Posteriormente, a través de aportes desde las ciencias del comportamiento, se analizaron posibles modos de actuar de los usuarios. El proceso continuó con la elaboración colectiva de principios de comportamiento y el análisis de facilitadores y obstáculos para su implementación. Posteriormente, estos principios se debatieron y ajustaron en comisiones y, finalmente, fueron entregados a la Alcaldía Mayor y a toda Bogotá bajo el nombre de ‘Bogotá Modo Metro’.

‘Bogotá Modo Metro’, una estrategia impulsada por la Secretaría General y la Empresa Metro de Bogotá, busca preparar a los ciudadanos para la apertura de la Línea 1, centrándose en tres pilares: sentir, entrenar y compartir la apropiación colectiva. La conclusión de este ciclo produjo una cartilla de cultura ciudadana con pautas prácticas para usar y apropiarse del Metro, diseñada y construida por la propia comunidad, como destacó Úrsula Ablanque Mejía, secretaria Distrital de Planeación.

El éxito de los Ciclos Deliberativos no solo se mide en resultados concretos. Figuras como Javier Guillot, de Fundación Corona, recalcan que el ejercicio ha fortalecido la confianza y la infraestructura cívica entre ciudadanía, sector público y privado. Además, el programa fue reconocido internacionalmente al recibir los Smart City Innovator Awards por su integración destacada de innovación social y abierta, galardón entregado en el congreso ANDICOM 2026.

En palabras de Angela María Beltrán Ortega, coordinadora de los ciclos, este reconocimiento evidencia la importancia de escuchar y vincular a la población en la toma de decisiones públicas, reafirmando el compromiso de construir, deliberar y decidir colectivamente el rumbo de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tienen los Ciclos Deliberativos en la cultura ciudadana del Metro de Bogotá?

Los Ciclos Deliberativos han servido como plataforma para que ciudadanos de distintas localidades y sectores reflexionen y acuerden reglas y comportamientos comunes para el uso del Metro de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Planeación, su principal impacto ha sido la creación participativa de una cartilla de cultura ciudadana y el fortalecimiento de la confianza colectiva para cuidar y apropiarse de este sistema de transporte.

¿Qué significa la estrategia ‘Bogotá Modo Metro’ y cuáles son sus pilares?

‘Bogotá Modo Metro’ es la estrategia oficial de cultura ciudadana promovida por la Secretaría General, la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor, orientada a preparar a los habitantes para la llegada de la Línea 1 del Metro. Sus tres pilares son sentir, entrenar y compartir, con el objetivo de fomentar el orgullo, la empatía y el respeto en el uso del sistema, incluso antes de que entre en operación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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