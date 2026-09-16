Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué vivió este miércoles una de sus jornadas más destacadas para incentivar la movilidad sostenible: el Día sin carro y sin moto. En esta fecha, decretada por las autoridades locales, se prohibió el tránsito de vehículos particulares y motocicletas entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche en todo el perímetro urbano. De acuerdo con la información publicada, la medida motivó a que cientos de ciudadanos buscaran rutas y medios alternativos para transportarse durante 14 horas, periodo en el que usualmente la ciudad experimenta una alta congestión vehicular.

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La respuesta de los ibaguereños fue diversa. Muchas personas adaptaron sus rutinas y aprovecharon el sistema de transporte público, mientras que otras optaron por desplazarse en bicicleta, patinetas eléctricas o a pie por las principales vías. Sin embargo, uno de los momentos que mayor singularidad aportó a la jornada quedó registrado en video: un niño utilizó un caballo como medio de transporte, recorriendo tranquilamente la ciudad. Esta imagen despertó curiosidad y se volvió emblemática, mostrando tanto la creatividad de los ciudadanos para cumplir la restricción como las postales inusuales que puede dejar este tipo de iniciativas.

La escena del menor a caballo, avanzando por las calles de Ibagué, se difundió rápidamente a través de redes sociales y resaltó como una de las postales curiosas de la jornada. En un contexto donde la movilidad está tradicionalmente asociada a carros y motos, el uso de medios alternativos, incluyendo algunos tan poco convencionales como el equino, pone de manifiesto la capacidad de adaptación de la comunidad ante situaciones excepcionales.

La restricción establecida para el Día sin carro y sin moto también contempla sanciones. Según se informó en el artículo, quienes sean sorprendidos circulando en vehículos particulares o motocicletas durante la jornada deben pagar una multa correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de afrontar la inmovilización de su vehículo, lo que añade un incentivo adicional para cumplir con la medida.

Las autoridades han subrayado la importancia de esta iniciativa, que busca no solo reducir la contaminación en la ciudad sino también fomentar medios alternativos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

¿Qué alternativas de transporte usan los ciudadanos durante el Día sin carro y sin moto en Ibagué?

Durante la jornada, los ibaguereños emplean principalmente el transporte público, bicicletas, patinetas eléctricas o caminan para movilizarse por la ciudad. Tal como se vio en la edición más reciente, algunas personas también recurren a opciones menos habituales como el uso de caballos.

¿Cuál es la multa por incumplir el Día sin carro y sin moto en Ibagué?

Quienes infringen la restricción de circulación en el Día sin carro y sin moto deben pagar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV) y pueden sufrir la inmovilización de su vehículo, de acuerdo con lo reportado en la información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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