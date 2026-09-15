Por: Portal Bogotá

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En el marco de los avances en la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá, se anunció el cierre total y continuo de la estación temporal Calle 22 de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas, pleno centro de la capital. De acuerdo con información oficial publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este cierre comenzará el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. y se mantendrá hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., con implicaciones directas para miles de usuarios diarios que transitan por esa estación en la red troncal de buses.

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Esta intervención hace parte de las obras asociadas al metro, lo que obliga a modificar temporalmente la operatividad de TransMilenio en ese punto específico. Según los datos presentados por TransMilenio, una vez concluya este periodo inicial de cierre continuo, la estación Calle 22 pasará a operar bajo un esquema de cierres nocturnos y durante fines de semana. Específicamente, de lunes a viernes, habrá cierre de 11:00 p. m. a 4:30 a. m. (horario en el que se llevan a cabo intervenciones de obra), mientras que los fines de semana se establecen cierres continuos que se inician el viernes a las 11:00 p. m. y finalizan el lunes a las 4:30 a. m. En caso de coincidir con un fin de semana festivo, el servicio se reestablecería hasta el martes a la misma hora.

Durante las obras, la oferta de servicios troncales en la estación Calle 22 se verá modificada. Las rutas B13 y H13 realizarán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 – Atrio, como lo indica TransMilenio. El resto de las rutas que normalmente circulan por la estación Calle 22, como la 3, 5, 8, A61, B13, F61, H20, C15, D20 y H15, no tendrán paradas allí en los horarios y fechas del cierre.

Las autoridades y la administración de TransMilenio recomiendan a los usuarios planificar sus recorridos con antelación utilizando la aplicación oficial TransMiApp o visitando el portal de TransMilenio, además de mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada para evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo estará cerrada la estación Calle 22 de TransMilenio por obras del metro?

Según la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y TransMilenio, la estación Calle 22 permanecerá cerrada de manera continua desde el 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el 31 de octubre a las 4:00 a. m. Posterior a esa fecha, habrá cierres nocturnos y de fines de semana, lo que implica que la estación no estará disponible en determinados horarios mientras continúen las obras.

¿Qué rutas de TransMilenio se ven afectadas por el cierre de la estación Calle 22?

Durante el cierre, las rutas B13 y H13 harán paradas temporales en el vagón 2 de la estación Calle 26 – Atrio, mientras que el resto de servicios habituales en Calle 22, como 3, 5, 8, A61, B13, F61, H20, C15, D20 y H15, no tendrán paradas en esta estación hasta nuevo aviso en los horarios y fechas definidos por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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