Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se ha visto afectada durante la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026, debido a un accidente de tránsito en una de sus principales vías. Según información proporcionada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Centenario con la carrera 68, en sentido oriente a occidente, dentro de la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con el reporte, en este incidente estuvieron involucrados cinco motociclistas, situación que ha ocasionado congestión vehicular y tránsito lento en el sector afectado.

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La reacción ante el accidente fue oportuna, pues unidades de tránsito, ambulancias y el grupo guía de movilidad acudieron rápidamente para atender la emergencia. Gracias a la presencia de estos equipos, se ha logrado mitigar parte de las consecuencias del accidente, aunque el reporte en tiempo real indica que aún se mantiene la movilidad reducida en ese punto. Este tipo de siniestros no solo genera demoras para los vehículos particulares, sino que también representa un reto para el funcionamiento de los sistemas de transporte público.

De acuerdo con la Alcaldía, la operación y frecuencia de algunas rutas de los llamados TransMiZonales —buses del sistema TransMilenio, adaptados para acceder a diferentes zonas de la ciudad— ha tenido alteraciones. Los usuarios han tenido que esperar más tiempo de lo habitual, ya que los buses deben sortear el embotellamiento generado por el accidente.

Este episodio pone de relieve los desafíos diarios de la movilidad en Bogotá, donde cualquier interrupción puede desencadenar grandes afectaciones, tanto para los usuarios de transporte público como para quienes se desplazan en vehículo particular. Además, las autoridades han recordado que estos incidentes exigen mayor precaución a todos los actores viales y destacan la importancia de la pronta atención para prevenir consecuencias mayores.

La Alcaldía de Bogotá continúa informando sobre las vacantes laborales y las manifestaciones previstas en la ciudad, orientando a los ciudadanos sobre aspectos clave para la vida diaria. Sin embargo, hechos como el accidente de hoy resaltan la necesidad de mantenerse atentos al estado de las vías y contar con información actualizada antes de desplazarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el accidente múltiple en la avenida Centenario a la movilidad de Bogotá hoy?

El accidente registrado en la intersección de la avenida Centenario con la carrera 68 involucró a cinco motociclistas y generó tránsito lento en el sector, afectando especialmente la operación de los buses de TransMiZonales. Los usuarios tuvieron demoras debido a la congestión, y las autoridades atendieron la emergencia con unidades de tránsito y ambulancias para mitigar el impacto.

¿Qué son los TransMiZonales y cómo funcionan en Bogotá?

Los TransMiZonales son rutas de buses que integran el sistema de transporte público TransMilenio en Bogotá, ofreciendo conectividad a diversas zonas de la ciudad. Cuando hay accidentes o congestión en las vías principales, su operación puede verse alterada, ocasionando cambios en las frecuencias de paso y ampliando los tiempos de espera para sus usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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