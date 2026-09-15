Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá enfrenta una serie de modificaciones en su sistema de transporte masivo debido a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De acuerdo con la información oficial publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y el sistema TransMilenio, la estación temporal Calle 22 cerrará completamente sus operaciones desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m. Este cierre responde al avance de los trabajos de infraestructura vinculados a la construcción del nuevo sistema de transporte subterráneo, que busca transformar la movilidad en la capital.

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Durante este periodo de cierre total, las autoridades recomiendan a los usuarios revisar con detenimiento los detalles sobre rutas y planificar con anticipación sus recorridos, ya que varias rutas habituales sufrirán cambios temporales. TransMilenio, sistema de transporte masivo por buses troncales articulados, comunicó que finalizado el periodo de cierre inicial, se implementará un esquema de cierres nocturnos de lunes a viernes (de 11:00 p. m. a 4:30 a. m.), así como cierres continuos durante los fines de semana, desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. Este cronograma se extenderá hasta el martes a las 4:30 a. m. cuando se trate de un fin de semana festivo.

En cuanto a la operación de los servicios troncales de TransMilenio, se anunció que, mientras dure el cierre de la estación Calle 22, los servicios B13 y H13 tendrán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 – Atrio. No obstante, las demás rutas habituales que normalmente paran en la estación Calle 22, como las rutas 3, 5, 8, A61, F61, H20, C15, D20 y H15, no tendrán paradas en este punto durante los horarios de cierre indicados.

Para mitigar el impacto en la movilidad de los ciudadanos, TransMilenio recomienda a los usuarios consultar las alternativas de viaje usando la aplicación oficial TransMiApp o la página web de TransMilenio, así como asegurarse de tener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, que es el medio de pago en el sistema. Este proceso de planificación previa resulta esencial para sobrellevar los cambios y evitar contratiempos en los desplazamientos diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto durará el cierre de la estación temporal Calle 22 de TransMilenio por las obras del Metro de Bogotá?

El cierre total de la estación temporal Calle 22 comenzará el viernes 11 de octubre, a las 11:00 p. m., y se extenderá hasta el sábado 31 de octubre, a las 4:00 a. m., según lo informado por el portal oficial de Bogotá y TransMilenio. Posteriormente, se mantendrán cierres nocturnos entre semana y cierres continuos en fines de semana mientras avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

¿Qué rutas estarán habilitadas durante el cierre de la estación Calle 22 en TransMilenio?

Según TransMilenio, únicamente los servicios B13 y H13 realizarán una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 – Atrio. Las restantes rutas habituales, como 3, 5, 8, A61, B13, F61, H20, C15, D20 y H15, no tendrán parada en Calle 22 durante los horarios del cierre, por lo que es importante planear alternativas de viaje previamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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