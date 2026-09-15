Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá presentó complicaciones durante la mañana del martes 15 de septiembre de 2026, tras un accidente de tránsito que involucró a cinco motociclistas en la concurrida avenida Centenario, cerca de la carrera 68, en sentido oriente a occidente. Este siniestro múltiple, reportado específicamente en la localidad de Puente Aranda, puso en alerta a las autoridades y a quienes utilizan diariamente las principales vías de la ciudad.

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De acuerdo con la información oficial divulgada hasta las 7:11 a. m., tanto las unidades de tránsito como los equipos de ambulancia y el grupo guía acudieron de inmediato al lugar del accidente para atender la emergencia y regular el flujo vehicular. La presencia de estos equipos fue crucial para controlar la situación, aunque se reportó tránsito lento en la zona, lo que significó retrasos para conductores y pasajeros que transitaban en ese momento por el sector.

El episodio afectó especialmente la operación y frecuencia de algunas rutas de TransMiZonales, que hacen parte del sistema masivo de transporte TransMilenio. Muchas personas que dependen de este medio para sus desplazamientos en Bogotá vieron alterada su rutina a raíz de la congestión generada y los desvíos implementados por las autoridades de tránsito para facilitar la atención de los heridos y la posterior remoción de los vehículos involucrados. Esta situación puso de manifiesto una vez más cómo los incidentes de tránsito en puntos neurálgicos de la ciudad tienen efectos directos en la movilidad general y pueden impactar la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

El accidente de la avenida Centenario fue apenas uno de los eventos que marcaron el inicio de la jornada laboral en Bogotá. En contextos como el de la capital colombiana, donde el tráfico es un tema sensible, cualquier imprevisto tiende a tener una repercusión significativa tanto en la calidad del transporte público como en la experiencia de los ciudadanos en sus trayectos diarios. Según la información publicada por el portal oficial de Bogotá y el sistema de TransMilenio, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre el estado de las vías y las rutas para tomar alternativas oportunas ante este tipo de emergencias.

¿Cómo afectó el accidente en la avenida Centenario la movilidad en Bogotá hoy?

El accidente que involucró a cinco motociclistas en la avenida Centenario con carrera 68 impactó la movilidad de forma considerable, generando trancones y afectando la frecuencia de varias rutas de TransMiZonales de TransMilenio. Autoridades de tránsito y equipos de emergencia estuvieron presentes para atender la situación, pero el flujo vehicular se vio ralentizado en el corredor vial, especialmente en sentido oriente a occidente.

¿Qué es TransMiZonales y cómo opera frente a incidentes de tránsito?

TransMiZonales son servicios de transporte que forman parte del sistema masivo TransMilenio en Bogotá y conectan diferentes zonas de la ciudad. Cuando ocurre un accidente como el de la avenida Centenario, la operación y frecuencia de estas rutas pueden verse alteradas por congestiones y posibles desvíos, por lo que es común que las autoridades recomienden estar atentos a los reportes oficiales para planificar los recorridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.