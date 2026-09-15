Por: Portal Bogotá

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"Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" representa un recorrido por la memoria y el patrimonio de la capital colombiana, impulsado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Este miércoles 18 de septiembre de 2026, se llevará a cabo una jornada especial en el Mes del Patrimonio en conmemoración de los 20 años de existencia del IDPC, una entidad dedicada a la promoción y preservación de los bienes culturales e históricos de la ciudad.

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De acuerdo con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la actividad arrancará a las 3:30 p. m. y tendrá como punto de encuentro la Casa Genoveva, una edificación emblemática ubicada en el centro de Bogotá (calle 12B #2-58). Esta visita guiada, gratuita para todos aquellos que se inscriban previamente, invita a la ciudadanía a descubrir espacios significativos como casas patrimoniales, archivos históricos y vestigios arqueológicos. El objetivo es revivir diferentes capítulos de la historia bogotana, dar contexto a las transformaciones urbanas y fomentar una perspectiva más profunda sobre la identidad y el valor de los patrimonios de la ciudad.

Según información oficial, el recorrido abordará las huellas de dos décadas de labor del IDPC, que ha consolidado proyectos y dinámicas orientados a la memoria colectiva. A través de la recuperación y visibilización de lugares icónicos y archivos significativos, los asistentes podrán adentrarse en el legado material e inmaterial de Bogotá, reconociendo la relevancia de preservar su historia para las futuras generaciones.

Al finalizar el recorrido, la celebración continuará en la icónica Plaza de Bolívar. Las actividades programadas allí serán gratuitas y abiertas para diferentes públicos, incluyendo exhibiciones de publicaciones del Sello Editorial del IDPC y su Centro de Documentación, juegos enfocados en el conocimiento del patrimonio y otros espacios de interacción para compartir en familia o con amigos. Se destaca también una jornada de 'aprobatón' de trámites culturales, en la que los ciudadanos tendrán acceso simplificado a servicios ofrecidos por el IDPC.

Como experiencia distintiva, al caer la noche la Plaza de Bolívar se iluminará en una puesta en escena que evocará, a través de la luz, historias y episodios cruciales en la formación de la ciudad. Así, el evento se integra a la agenda del Mes del Patrimonio, consolidándose como un homenaje colectivo a Bogotá y su memoria.

¿Cómo puedo participar en la actividad ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ durante el Mes del Patrimonio?

Para participar en este evento, usted debe inscribirse previamente a través de la página oficial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). La actividad no tiene costo y el recorrido iniciará en la Casa Genoveva, en el centro de Bogotá. El acceso a la celebración posterior en la Plaza de Bolívar también es libre y abierta para todos los públicos.

¿Qué es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y cuál ha sido su papel en la memoria de Bogotá?

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) es una entidad oficial encargada de proteger, investigar y promover el patrimonio cultural de Bogotá. Durante sus 20 años, el IDPC ha impulsado numerosos proyectos para rescatar casas patrimoniales, archivos históricos y bienes simbólicos, contribuyendo a fortalecer la memoria, la identidad y la participación de la ciudadanía en torno al legado de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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