Por: Portal Bogotá

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El avance en las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá provoca importantes cambios operativos en el transporte público de la ciudad. Según información oficial de TransMilenio, la estación temporal Calle 22, ubicada en la avenida Caracas, en el centro de Bogotá, cerrará completamente desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m. Esta medida busca facilitar el desarrollo de las labores requeridas para la continuidad de la nueva infraestructura de transporte de la ciudad.

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Concluido este cierre inicial, TransMilenio implementará un régimen especial de operación para la estación Calle 22: de lunes a viernes, la estación mantendrá cierres nocturnos desde las 11:00 p. m. hasta las 4:30 a. m., mientras que los fines de semana, el cierre será continuo desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. En caso de puente festivo, este se extenderá hasta el martes siguiente en el mismo horario. Estas restricciones impactan directamente los recorridos de miles de usuarios habituales de este importante corredor vial.

De acuerdo con lo informado por TransMilenio, durante el cierre de la estación temporal Calle 22, los servicios B13 y H13 tendrán una parada provisional en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio, una alternativa diseñada para reducir las molestias generadas por el cierre. No obstante, las demás rutas que usualmente pasaban por esta estación, tales como las identificadas con los números 3, 5, 8, A61, F61, H20, C15, D20 y H15, dejarán de detenerse en ese punto mientras duren las restricciones, tanto en el vagón 1 como en el vagón 2.

La recomendación de las autoridades y operadores, como se indica oficialmente, es que los ciudadanos planifiquen con anticipación sus trayectos, para lo cual pueden consultar opciones de traslado en la aplicación TransMiApp o en la página web oficial de TransMilenio. Además, se resalta la importancia de mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, con el fin de evitar contratiempos durante los desplazamientos.

Estas modificaciones temporales demuestran cómo los avances en megaproyectos, como la Línea 1 del Metro de Bogotá, afectan la movilidad y exigen ajustes en la rutina diaria de quienes transitan por el centro de la capital.

¿Cuándo reabrirá la estación Calle 22 de TransMilenio en Bogotá?

Según el cronograma divulgado por TransMilenio, la estación temporal Calle 22 tendrá un cierre total desde el 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el 31 de octubre a las 4:00 a. m. Después de esa fecha, la estación funcionará con cierres nocturnos y durante los fines de semana, extendiéndose hasta el martes en caso de festivos.

¿Qué rutas de TransMilenio cambian por el cierre de la estación Calle 22?

Durante el cierre, los servicios B13 y H13 pararán temporalmente en la estación Calle 26 - Atrio, en el vagón 2. Las demás rutas que habitualmente pasaban por Calle 22, incluyendo 3, 5, 8, A61, F61, H20, C15, D20 y H15, no harán parada en esa estación en los horarios de cierre previstos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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