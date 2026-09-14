Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá para este lunes 14 de septiembre de 2026 amaneció con varias complicaciones relevantes en distintos puntos estratégicos de la ciudad, de acuerdo con reportes oficiales consultados por Pulzo. Durante la mañana, incidentes y obras han impactado significativamente el tráfico y la operación del sistema de transporte público TransMilenio, por lo que se recomienda a los usuarios planear sus recorridos considerando estos inconvenientes.

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Uno de los principales hechos reportados se presentó en la carrera Séptima con calle 77, en la localidad de Chapinero, donde la presencia de un bus zonal varado ocasionó tráfico lento. Según la alcaldía de Chapinero, otro bus también quedó detenido en la carrera Séptima con calle 81, lo que intensificó la congestión. En ambos casos, la unidad de tránsito y las grúas respectivas fueron asignadas para atender la situación, demostrando la respuesta de las autoridades frente a estas emergencias viales.

Otro foco de afectación ocurrió en la autopista sur con carrera 74 G, dentro de la localidad de Ciudad Bolívar. En este punto, un bus articulado de TransMilenio quedó detenido en el sentido occidente a oriente, afectando uno de los dos carriles exclusivos para el sistema. De acuerdo con los reportes, el trasbordo de pasajeros fue necesario, formando cuellos de botella y generando retrasos, mientras el grupo guía monitoreaba la situación y brindaba orientación a los usuarios.

En la localidad de Fontibón se tuvo un accidentado inicio de jornada por un siniestro vial fatal en la avenida Centenario con carrera 123. En este lamentable hecho, documentado por la alcaldía local, una volqueta chocó contra un motociclista en sentido occidente a oriente; unidades de tránsito y criminalística acudieron al lugar. Como alternativa, se sugiere tomar la calle 80 para evitar la zona afectada.

Además, la avenida Cali entre las calles 132 y 139 continúa con cierre vial debido a obras de reparación de una tubería a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Por este motivo, el flujo vehicular en la zona se encuentra en niveles de medio a alto, según el reporte de movilidad difundido en la mañana. Esta intervención, aunque necesaria para el mantenimiento de la infraestructura, compromete la fluidez en el corredor.

Debido a estas circunstancias, algunas rutas de TransMilenio presentan afectaciones. Por ello, es recomendable que los ciudadanos consulten en tiempo real el estado del sistema y consideren alternativas.

¿Cuáles son las principales vías afectadas en Bogotá hoy y por qué motivos?

Las principales vías afectadas en Bogotá este lunes 14 de septiembre son la carrera Séptima a la altura de las calles 77 y 81 por buses varados, la autopista sur con carrera 74 G por un bus articulado averiado, la avenida Centenario con carrera 123 debido a un accidente con fatalidad y la avenida Cali entre calles 132 y 139 por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Cómo está operando TransMilenio tras los incidentes de este lunes en Bogotá?

TransMilenio presenta alteraciones en sus rutas producto del varado de un bus articulado en la autopista sur y de buses zonales en la carrera Séptima. Las autoridades han dispuesto personal en los puntos críticos y han gestionado trasbordos, pero se recomienda a los usuarios planear el viaje considerando posibles demoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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