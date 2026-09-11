Las manifestaciones que avanzan este jueves por el centro de Bogotá dejaron imágenes de vandalización contra buses de Transmilenio. En las imágenes se observa a un grupo de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, rayando los vehículos con aerosoles mientras continúa la movilización.

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La protesta cuenta con acompañamiento de actores de convivencia, mientras los manifestantes avanzan hacia la Embajada de Palestina. Un primer grupo se desplaza por la carrera 13 con calle 45 en dirección al sur, mientras otro avanza por la carrera 7 con calle 40 hacia el norte, también con destino al mismo punto.

Las escenas de los buses rayados contrastan con el acompañamiento dispuesto durante la jornada para facilitar el desarrollo de la movilización y prevenir alteraciones del orden público.

En materia de movilidad, Transmilenio informó que la operación troncal presenta afectaciones por el avance de las manifestaciones. La flota se detiene en la calle 42 con Caracas, en sentido sur-norte, y en la calle 57 con Caracas, en sentido norte-sur.

Las autoridades mantienen el seguimiento a las movilizaciones, mientras los grupos continúan su recorrido hacia la Embajada de Palestina. Por ahora, los usuarios que transitan por estos corredores deben tener en cuenta las afectaciones y posibles cambios en la operación de Transmilenio.

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