Un motociclista murió tras sufrir un grave accidente de tránsito en Bogotá, luego de impactar contra la estructura de un puente ubicado en la carrera 30 con calle 26, en sentido norte-sur.

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De acuerdo con la información preliminar conocida por ‘gatonoticiasbogota’, el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó chocando violentamente contra la base del puente.

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El impacto habría sido de tal magnitud que el motociclista falleció en el sitio, antes de que pudiera ser trasladado a un centro asistencial. Tras el siniestro, unidades de Tránsito y personal de criminalística llegaron al punto para adelantar las labores correspondientes y realizar la inspección del cuerpo.

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La presencia de las autoridades causó afectaciones en la movilidad de este importante corredor vial de la capital, mientras se desarrollaban las diligencias.

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Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué provocó el accidente. Las autoridades adelantan la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque. Tampoco ha sido revelada la identidad del motociclista fallecido.

Se espera que, una vez finalicen las labores de criminalística y se complete el proceso de identificación, las autoridades entreguen mayor información sobre la víctima y las causas del siniestro.

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