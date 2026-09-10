El panorama de posibles candidatos para la Alcaldía de Bogotá en 2027 comienza a tomar forma, aunque todavía no hay candidaturas definidas.

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Una de las figuras que podría entrar en la carrera es la exalcaldesa Claudia López, quien aparece en la más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg con una imagen positiva del 25 % y una negativa del 56 %.

Otra posible aspirante es Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático, quien registra una imagen favorable del 24 % y desfavorable del 56 %. Ambas han cuestionado al gobierno de Abelardo De La Espriella.

En el escenario también aparece Daniel Briceño, figura del Centro Democrático que podría ganar fuerza de cara a las elecciones locales.

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El concejal registra una imagen positiva del 40 % y una negativa del 25 %, resultados superiores a los de Valencia.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Valencia, alcanza una favorabilidad del 27 %, aunque su imagen negativa llega al 45 %.

La encuesta fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 a 1.904 personas, con un margen de error del 2 %. Los resultados muestran qué figuras tendrían mayor reconocimiento y favorabilidad si deciden competir por Bogotá en 2027.

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