Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta un reto constante para preservar sus recursos hídricos, tarea que ocupa un lugar prioritario dentro de la gestión pública local. Una de las acciones más recientes se lleva a cabo en el Canal Callejas, un cuerpo de agua crucial que conecta con el humedal Córdoba. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se han desarrollado intensas labores de mantenimiento y limpieza en este canal como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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Durante el año 2026, estos trabajos han permitido intervenir más de 2,6 kilómetros del Canal Callejas y la extracción de más de 660 toneladas de residuos sólidos, según cifras compartidas por la administración distrital y por Aguas de Bogotá. El objetivo principal es mantener el cauce despejado, asegurando que el agua fluya sin obstáculos hacia el humedal Córdoba, uno de los ecosistemas más importantes para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad en Bogotá.

El retiro constante de residuos brinda una doble protección: por un lado, cuida el canal mismo y su entorno ecológico; por el otro, contribuye a prevenir problemas de encharcamientos e inundaciones, situaciones que afectan la calidad de vida de quienes residen en el sector. Estas acciones, impulsadas por entidades como la Alcaldía Mayor y la EAAB, buscan favorecer tanto la seguridad ambiental como el bienestar social de la ciudadanía.

No obstante, las autoridades han hecho un llamado enfático a los bogotanos para no arrojar basura en canales ni en las calles. Los residuos depositados irresponsablemente pueden ser arrastrados por la lluvia y terminar en los cuerpos hídricos, afectando el funcionamiento de los ecosistemas y aumentando el riesgo de emergencias ambientales. Por ello, la administración distrital insiste en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los recursos naturales.

Esta labor articulada entre gobierno distrital, empresas de servicios públicos y la comunidad es un ejemplo de los esfuerzos que se están adelantando para preservar las fuentes hídricas y garantizar que Bogotá siga contando con espacios vitales para su biodiversidad y calidad de vida urbana.

¿Por qué es tan importante el Canal Callejas para el ecosistema de Bogotá?

El Canal Callejas cumple un papel prioritario, pues conecta directamente con el humedal Córdoba, fundamental para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad local. Mantenerlo limpio permite que el agua siga su cauce natural, protege especies animales y vegetales y contribuye a prevenir inundaciones en sectores urbanos de Bogotá.

¿Qué tipo de acciones realiza la EAAB para mantener limpios los canales de Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelanta labores de mantenimiento y limpieza, como la intervención de más de 2,6 kilómetros de canales y la extracción de cientos de toneladas de residuos. Estas tareas buscan asegurar que los cauces permanezcan despejados, evitando la acumulación de basura y los riesgos asociados a obstrucciones hídricas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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