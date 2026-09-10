Por: El Espectador

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Las cabinas de los cables aéreos de Bogotá han regresado a manos de operadores privados, marcando así un cambio en la administración de estos sistemas de transporte y dejando de lado a La Rolita, la empresa pública que por ahora sigue con su situación jurídica sin resolver. El cambio más relevante se ve reflejado en el nuevo cable de San Cristóbal, que aunque todavía no está en funcionamiento, ya muestra sus cabinas desplazándose entre el sector del 20 de Julio y los barrios altos de Altamira. Este proyecto beneficiará a alrededor de 400.000 habitantes del sur de Bogotá, según información compartida por El Espectador.

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La operación del nuevo cable de San Cristóbal fue adjudicada a un consorcio conformado por varias empresas con experiencia acreditada en el sector: la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” de Bolivia, Ingeniería, Tecnología y Conocimiento - Inteckno S.A.S. y Transportes Gran Américas S.A.S. Esta última, con historial en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá, ahora amplía su alcance hacia la movilidad aérea local.

En cuanto al cable de Ciudad Bolívar, la historia reciente es igual de significativa. La Rolita, operadora distrital, asumió su operación en 2023 tras decisión directa de Transmilenio, pero debió ceder el control después de una acción popular que objetó la falta de un proceso de selección transparente. El contrato volvió a manos privadas, específicamente a Cable Móvil, integrado por FANALCA S.A. de Colombia y TRANSDEV Chile, parte del Grupo Transdev de Francia, quienes ya habían operado el sistema cinco años antes. El nuevo contrato para Cable Móvil asciende a COP 359.000 millones y tendrá vigencia de 10 años, el doble de lo pactado inicialmente en 2018.

A pesar de la experiencia lograda en la operación del cable de Ciudad Bolívar, La Rolita no presentó propuestas para continuar, aunque mantiene su rol como concesionaria zonal del SITP en Perdomo. Desde el Distrito, se ha reiterado el interés en fortalecer a La Rolita como empresa pública con enfoque en inclusión, sostenibilidad y equidad de género, de acuerdo con datos citados por El Espectador.

El contrato para operar el nuevo cable de San Cristóbal, adjudicado tras evaluar cinco aspirantes, alcanzó un monto de COP 390.824 millones para un periodo de diez años y cuatro meses. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la competencia permitió ahorrar a la ciudad cerca de COP 80.000 millones durante la próxima década. El TransMiCable de San Cristóbal tendrá capacidad para transportar 4.000 pasajeros por hora y sentido, con sus tres estaciones y 148 cabinas, y la obra ya presenta un avance del 93,65 %, esperando iniciar la operación en diciembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes conforman el consorcio operador del cable de San Cristóbal?

El consorcio a cargo de la operación del cable de San Cristóbal está integrado por la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” de Bolivia, la firma colombiana Ingeniería, Tecnología y Conocimiento - Inteckno S.A.S. y Transportes Gran Américas S.A.S., empresa con presencia en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. Este equipo multiplica la experiencia al unir operadores internacionales y nacionales con amplio recorrido en sistemas de transporte urbano.

¿Cuándo inicia la operación del TransMiCable de San Cristóbal en Bogotá?

De acuerdo con declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán citadas en El Espectador, se prevé que el TransMiCable de San Cristóbal entre en funcionamiento en diciembre de 2026, una vez finalicen las obras, que actualmente presentan un avance superior al 93 %. La nueva línea contará con tres estaciones y capacidad para movilizar 4.000 pasajeros por hora en cada sentido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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