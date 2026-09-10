Por: El Espectador

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Un problema en la infraestructura hídrica obligará a que varios sectores de Fontibón y algunas zonas de la Sabana, en el occidente de Bogotá, enfrenten cortes en el suministro de agua potable. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) detalló que la causa se originó en una válvula dañada, ubicada específicamente en la avenida calle 22 con carrera 81B, sobre la Línea Avenida Ferrocarril. Debido a este imprevisto, se determinó interrumpir el servicio de agua desde las 5:00 p. m. de este miércoles 9 de septiembre, extensión que se mantendrá durante unas 12 horas, siempre según información oficial proporcionada por la EAAB.

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Una vez cumplida esta ventana de suspensión, la entidad espera iniciar el restablecimiento del líquido vital de manera progresiva durante la mañana del jueves 10 de septiembre. El proceso será gradual y podrá variar su duración según el avance de los trabajos de reparación, que la empresa lleva a cabo para subsanar el incidente presentado en la red principal. La EAAB enfatizó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo y normalización del servicio.

Según la misma fuente, la zona afectada dentro de la capital colombiana estará comprendida entre la avenida Boyacá y el río Bogotá, así como entre las calles 22 y 26. Este sector abarca múltiples barrios y conjuntos residenciales que incluyen La Cofradía, Rubén Vallejo, Veracruz, Villa Beatriz, Puerta de Teja, Atahualpa, Las Flores, La Giralda, Modelia, Torres de Modelia, Bosque de Modelia, Capellanía, Ferrocaja, San José de Fontibón, Rincón de Modelia, Santa Cecilia, La Esperanza, La Cabaña y sus alrededores. Los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, incluido el sector de Planadas, también experimentarán interrupciones en el servicio.

Para mitigar los efectos de la suspensión, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha dispuesto carrotanques —vehículos cisterna de agua potable— que serán destinados principalmente a clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de personas. Quienes requieran este apoyo podrán comunicarse a la Acualínea 116, canal habilitado para recoger solicitudes de emergencia. La atención prioritaria será para instituciones de salud y espacios públicos de alta concurrencia, con el objetivo de asegurar que la población vulnerable no quede desprotegida durante la contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Fontibón se quedarán sin agua por el daño en la Línea Avenida Ferrocarril?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la suspensión del servicio afectará sectores comprendidos entre la avenida Boyacá y el río Bogotá, y entre las calles 22 y 26. Entre los barrios y conjuntos afectados se encuentran La Cofradía, Rubén Vallejo, Veracruz, Villa Beatriz, Puerta de Teja, Atahualpa, Las Flores, La Giralda, Modelia, Torres de Modelia, Bosque de Modelia, Capellanía, Ferrocaja, San José de Fontibón, Rincón de Modelia, Santa Cecilia, La Esperanza, La Cabaña, entre otros alrededores.

¿Cómo solicitar carrotanques de agua durante la suspensión en Fontibón y municipios cercanos?

La EAAB informó que durante la falta de agua, quienes necesiten apoyo pueden solicitar carrotanques comunicándose con la Acualínea 116. La atención priorizará a clínicas, hospitales y centros de concentración pública, de acuerdo con la información oficial divulgada por la empresa. Esta medida busca brindar respaldo principalmente a la población vulnerable y a entidades esenciales durante el tiempo que duren los trabajos de reparación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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