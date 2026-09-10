Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá viene impulsando acciones concretas para fortalecer y preservar sus ecosistemas urbanos, en especial aquellos que cumplen funciones vitales para la biodiversidad y el bienestar de la comunidad. De acuerdo con lo reportado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), recientemente se realizó un recorrido significativo por el humedal Capellanía junto a observadores de aves y representantes de la comunidad de Fontibón, quienes están involucrados en el fortalecimiento del bosque urbano Canal Boyacá.

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Durante esta expedición, los participantes pudieron registrar la presencia de 38 especies de aves, lo que pone en evidencia la rica biodiversidad que alberga este ecosistema catalogado como 'esponja hídrica', término que se refiere a la capacidad del humedal para retener agua y permitir la vida de distintas formas de flora y fauna. Según el reporte citado, se conoció cómo el humedal y el bosque urbano se conectan y aportan refugio tanto a animales como a plantas nativas y exóticas en el interior de Bogotá.

La jornada, que tuvo una duración superior a tres horas, fue protagonizada por cerca de 15 expedicionarios equipados con binoculares y cámaras, quienes recorrieron los senderos y pudieron avistar curíes, identificar especies vegetales nativas como el cajeto, corono, arrayán y chicalá, así como también exóticas como la acacia, y plantas acuáticas entre las que se destacan el botoncillo, barbasco, lenteja de agua y enea. Además, la comunidad de Canal Boyacá pudo visitar jardines biodiversos, miradores para la observación de la tingua y el pato turrio andino —subespecie endémica de humedales altoandinos— y el área de restauración del humedal.

Liseth Reyes, licenciada en biología del JBB, explicó que los asistentes también conocieron el vivero donde se propagan especies forestales nativas usadas para restaurar el entorno, y participaron en el cuidado de estas plantas. Destacó que el fortalecimiento de la cobertura vegetal es clave para garantizar la permanencia y visita de aves y otras especies. Asimismo, agregó que la colaboración entre el Distrito y la comunidad fortalece la conectividad entre Capellanía y el Canal Boyacá, consolidando espacios que funcionan como verdaderos pulmones verdes para Fontibón.

Las instituciones anunciaron que la articulación continuará, incluyendo futuros talleres y recorridos para seguir reconociendo y conservando estos ecosistemas estratégicos.

¿Cuál es la importancia del humedal Capellanía y el Canal Boyacá para la biodiversidad de Bogotá?

El humedal Capellanía y el bosque urbano Canal Boyacá constituyen ecosistemas clave que permiten la conexión ecológica y el refugio de múltiples especies animales y vegetales. Su conservación resulta esencial para mantener la biodiversidad de Bogotá, como revelan los avistamientos de decenas de especies de aves y plantas, tanto nativas como exóticas, lo que resalta el valor de estos pulmones verdes para la ciudad.

¿Qué significa la restauración de coberturas vegetales en un ecosistema urbano?

La restauración de coberturas vegetales implica el proceso de plantar y cuidar especies nativas o adaptadas en zonas deterioradas, con el fin de recuperar la estructura y funciones originales del ecosistema. En el contexto de Bogotá, esto ayuda a que animales y plantas encuentren hábitats adecuados, favoreciendo la conectividad ecológica y la resiliencia ambiental en espacios urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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