Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha venido implementando estrategias para fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia, reconociendo que las necesidades y posibilidades de comunicación no son iguales para todas. Un avance destacado de acuerdo con información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, es el uso de WhatsApp como canal de acceso inicial a la atención brindada por la Línea Púrpura Distrital, cuyo número 300 755 1846 permite a las mujeres solicitar orientación de manera más discreta y segura, especialmente cuando hablar en voz alta podría resultar riesgoso o imposible.

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Entre enero de 2024 y junio de 2026, se registraron 18.465 primeras atenciones en la Línea Púrpura Distrital que iniciaron a través de WhatsApp, lo que representa cerca de tres de cada diez primeros contactos, de un total de 61.648 atenciones iniciales. Según la misma fuente, aunque el teléfono sigue siendo la vía más utilizada —con 73.732 casos en el periodo mencionado—, WhatsApp se consolida como una alternativa clave para quienes encuentran más fácil, cómodo o confidencial comunicarse por escrito. En total, las atenciones por WhatsApp durante ese tiempo ascendieron a 24.420.

El caso de María Camila Lagos, víctima de violencia física y psicológica, ilustra el valor de este canal. Ella llegó a la Línea Púrpura Distrital tras la recomendación de una amiga y eligió WhatsApp porque necesitaba narrar su experiencia sin hablar en voz alta, pudiendo ordenar sus ideas y tomarse los tiempos que necesitaba. Encontró respuestas, orientación y recursos útiles, y se sintió escuchada en medio de su difícil situación.

La importancia de ofrecer opciones distintas radica en las condiciones en que muchas mujeres viven la violencia. Es posible que estén en lugares públicos, en su trabajo o acompañadas, lo que limita la posibilidad de hacer una llamada. Escribir por WhatsApp permite controlar la narrativa, avanzar al ritmo personal y también contar con materiales adicionales como videos, imágenes o enlaces que amplían la orientación. Además, se puede conservar el registro de la conversación para futuras consultas.

A pesar de la ampliación de canales digitales, reconocen desde la misma Línea Púrpura la importancia de mantener espacios presenciales y telefónicos, ya que no todas las mujeres cuentan con acceso digital ni privacidad suficiente. Además de la Línea Púrpura, que opera las 24 horas por teléfono y WhatsApp, Bogotá dispone de puntos de atención presencial como las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, las Manzanas del Cuidado, Casas de Justicia y otros espacios de la Ruta Única de Atención a Mujeres.

Para muchas, la posibilidad de escoger el canal más seguro y cómodo para su situación es el primer gran paso para romper el silencio y buscar ayuda en escenarios donde la violencia suele ir acompañada de miedo y aislamiento.

¿Cómo funciona la Línea Púrpura Distrital en Bogotá y qué servicios ofrece?

La Línea Púrpura Distrital es un servicio disponible las 24 horas que brinda orientación psicosocial y jurídica a mujeres en situaciones de violencia. Quienes buscan apoyo pueden comunicarse gratuitamente por teléfono o por WhatsApp al 300 755 1846. Estos canales permiten una atención confidencial y personalizada, esencial para quienes no pueden o no desean hacer llamadas tradicionales.

¿Por qué WhatsApp resulta útil para mujeres víctimas de violencia y cómo puede complementar otras formas de atención?

El canal de WhatsApp aporta mayor discreción y flexibilidad; permite a la mujer escribir en entornos donde hablar podría ser riesgoso, y guardar la información recibida para revisarla luego. Además, posibilita adjuntar materiales gráficos o enlaces, facilitando el acceso a rutas de apoyo, sin sustituir el valor de la llamada telefónica o la atención presencial, fundamentales para quienes no tienen acceso digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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