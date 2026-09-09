Por: El Espectador

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Bogotá fue destacada como una de las ciudades mejor preparadas para enfrentar amenazas climáticas en un estudio elaborado por AlphaGeo, empresa especializada en inteligencia climática. Según el informe publicado en marzo de 2026, la capital colombiana ocupó el noveno puesto entre 72 grandes ciudades globales evaluadas, alcanzando 13 puntos en el índice de riesgo ajustado por resiliencia (RAJ, por sus siglas en inglés). Esto significa que Bogotá quedó en la categoría de riesgo residual bajo, es decir, un nivel donde la exposición y la vulnerabilidad frente a amenazas climáticas son menores en comparación con otras ciudades.

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El informe de AlphaGeo, basado en datos de 2025, analizó específicamente seis amenazas: inundaciones continentales, inundaciones costeras, estrés térmico, sequías, incendios forestales y vientos relacionados con huracanes. El índice considera tanto la exposición física de la ciudad a estos fenómenos como la capacidad local de adaptación, el estado de la infraestructura, políticas públicas y la inversión destinada a mitigar riesgos. Es importante resaltar que el RAJ no indica un porcentaje de protección ni de vulnerabilidad; se trata de un valor relativo que posiciona a Bogotá en el contexto internacional.

En el panorama latinoamericano, solo Buenos Aires, con 12 puntos (sexto puesto mundial), superó a Bogotá. Le siguieron Río de Janeiro y São Paulo, con 14 y 15 puntos respectivamente. AlphaGeo explicó que la buena ubicación geográfica de Bogotá, en el interior del continente y a más de 2.600 metros de altitud, reduce su exposición a amenazas como huracanes e inundaciones costeras. Sin embargo, el informe no precisa cuánto del resultado se debe a factores geográficos y cuánto a intervenciones o inversiones de adaptación.

El estudio aclara también que el análisis no contempló amenazas como terremotos, deslizamientos ni erupciones volcánicas, por lo que no mide el riesgo de la ciudad frente a todos los posibles desastres. Zonas como Usme, Ciudad Bolívar y partes de Usaquén enfrentan riesgos específicos, como deslizamientos en laderas, que no fueron incluidos en la evaluación.

Bogotá cuenta con un Plan de Acción Climática 2020-2050, que busca orientar la ciudad hacia la reducción de emisiones y la adaptación ante el cambio climático mediante acciones en movilidad, manejo del agua, infraestructura y restauración ecológica. Según la organización CDP, se destacan sistemas urbanos de drenaje sostenible en sectores como La Alhambra y proyectos piloto en San Cristóbal. No obstante, AlphaGeo no detalló qué acciones puntuales tuvieron impacto sobre el puntaje final asignado a la ciudad.

El resultado debe entenderse como una comparación relativa basada en datos y variables manejados por AlphaGeo. La clasificación reconoce los avances y características que reducen el riesgo global de Bogotá ante seis amenazas climáticas, pero no garantiza un nivel homogéneo de seguridad para todos sus habitantes ni cubre la totalidad de riesgos naturales presentes en la ciudad.

¿Por qué Bogotá está entre las ciudades con menor riesgo residual climático según AlphaGeo?

Bogotá figura en el noveno lugar del ranking global de AlphaGeo principalmente por su exposición física relativamente baja a amenazas como huracanes e inundaciones costeras, gracias a su ubicación en el interior del continente y a su altitud. Además, la ciudad implementa estrategias de mitigación y adaptación, aunque el informe no desglose el peso exacto de cada factor.

¿Qué amenazas climáticas fueron evaluadas en el índice RAJ y cuáles no?

El índice RAJ de AlphaGeo evaluó seis amenazas: inundaciones continentales, inundaciones costeras, estrés térmico, sequías, incendios forestales y vientos huracanados. No incluyó fenómenos como terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos, por lo que su alcance está limitado a riesgos climáticos específicos y no a todos los posibles desastres naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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