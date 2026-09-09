Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá reafirma su compromiso con el bienestar y la educación de niños, niñas y adolescentes a través de la realización de la Segunda Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2026, que tendrá lugar el jueves 24 de septiembre en el Colegio María Currea Manrique IED, entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito (SED), el evento surge como parte de una apuesta por la transparencia y el control social sobre la gestión del PAE, el cual brinda beneficios alimentarios a miles de estudiantes en la capital.

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La jornada comenzará con una actividad participativa que aprovecha un mural de Post-Its físicos, donde los asistentes podrán consignar sus opiniones acerca del programa, señalando tanto los aspectos que consideran positivos y deberían mantenerse, como aquellos que requieren ajustes. Esta dinámica tiene como finalidad garantizar que la comunidad educativa —incluyendo estudiantes, docentes, madres y padres de familia— sea escuchada desde el principio de la jornada.

Posteriormente, la Secretaría de Educación del Distrito se encargará de instalar de forma oficial la mesa y se abrirá el espacio central de rendición de cuentas. En este segmento se presentará información detallada sobre el estado administrativo, financiero y contractual del PAE, entregando avances, cifras y retos del programa. Según información oficial suministrada por el Distrito, este momento pretende ofrecer datos claros a los invitados y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública.

El evento continuará con un espacio interactivo de diálogo directo, en el que todos los actores implicados en el PAE podrán compartir sus inquietudes, sugerencias y recomendaciones. También se presentarán los resultados de la encuesta de percepción del programa, diseñada para recopilar la opinión de los beneficiarios acerca de la calidad y la operación del PAE. La mesa cerrará con preguntas abiertas al público y con la definición de compromisos concretos entre la Secretaría de Educación del Distrito y la comunidad participante.

Con este tipo de encuentros, el Distrito busca afianzar una relación cercana y permanente con la ciudadanía, promoviendo la participación, el control social y la confianza en las acciones relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar.

¿Qué temas se abordarán en la Segunda Mesa Pública del PAE en Bogotá?

En la jornada se presentarán avances y desafíos en la gestión administrativa, financiera y contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se recogerán percepciones de la comunidad educativa mediante encuestas y diálogo, y se definirán compromisos conjuntos para fortalecer la transparencia y participación ciudadana.

¿Qué significa el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y cuál es su importancia en Bogotá?

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una iniciativa que busca garantizar el acceso a una alimentación saludable para estudiantes de colegios públicos. Su importancia radica en beneficiar a miles de niños, niñas y adolescentes de la ciudad, apoyando su desarrollo, permanencia escolar y bienestar general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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