Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para este jueves 10 de septiembre de 2026 en Bogotá, presentado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), es fundamental para quienes desean planificar su día y evitar posibles inconvenientes relacionados con las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el más reciente informe divulgado por la entidad, en la madrugada se estiman condiciones de tiempo seco en la capital, aunque en el sur de la ciudad podrían presentarse lloviznas leves. Además, la temperatura mínima prevista ronda los 10 °C, una cifra relevante para los habitantes que deben desplazarse temprano o durante las primeras horas del día.

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Ya en la mañana, el IDIGER informa que se esperan condiciones generalmente secas, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Esta situación implica que, aunque no se prevén lluvias constantes, existe la posibilidad de cambios repentinos en el clima, especialmente en algunas zonas. Por este motivo, el pronóstico de IDIGER se convierte en una herramienta clave para las personas, especialmente en una ciudad donde el clima puede variar en cortos periodos de tiempo.

El mismo reporte destaca que los ciudadanos pueden consultar en tiempo real el estado del clima empleando diferentes herramientas. Una de ellas es el Sistema Alerta Bogotá (SAB). A través de su portal, es posible acceder a información detallada sobre las condiciones actuales del tiempo y alertas, lo cual resulta útil para quienes desean estar mejor preparados ante cualquier eventualidad climatológica. Además, existe la plataforma Mapas Bogotá, a la cual se ingresa desde cualquier dispositivo (celular, tablet o computador). El proceso de consulta consiste en acceder al sitio web, seleccionar el ícono de mapa, elegir la opción “Lluvias” en la categoría de “Otros mapas” y digitar la dirección exacta para identificar si está lloviendo en dicha zona. Esta accesibilidad digital facilita la toma de decisiones diarias y fomenta la prevención.

Finalmente, el llamado de las autoridades es claro: informarse con fuentes oficiales y consultar el pronóstico antes de salir es vital para anticipar situaciones como cortes de agua o luz, fenómenos que también pueden ocurrir, según se recuerda en el informe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pronóstico del clima para este jueves 10 de septiembre de 2026 en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se prevén condiciones mayormente secas tanto en la madrugada como en la mañana, aunque son posibles lloviznas en el sur de la ciudad y temperaturas mínimas que rondarán los 10 °C. El cielo estará mayormente nublado en Bogotá durante la mañana.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Consultar el pronóstico de lluvias a través de Mapas Bogotá es sencillo. Se debe ingresar al sitio web, seleccionar el mapa de “Lluvias” en la sección “Otros mapas”, y digitar la dirección de interés para visualizar en tiempo real si en ese lugar está lloviendo, según el sistema habilitado por IDIGER y el Sistema Alerta Bogotá (SAB).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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