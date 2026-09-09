Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa conmemora cada 9 de septiembre el Día Nacional de los Derechos Humanos, una efeméride establecida en Colombia mediante la Ley 95 de 1985 para rendir homenaje a San Pedro Claver. Esta fecha es fundamental porque permite a la ciudadanía y a las instituciones renovar su compromiso con la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la defensa activa de los derechos de todas las personas, de acuerdo con la información publicada oficialmente por la Alcaldía de Bogotá.

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Según lo anunciado por la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de su Dirección de Derechos Humanos, la ciudad no limita el trabajo por los derechos humanos a una sola jornada. Se trata de una responsabilidad diaria que abarca la prevención de vulneraciones, la atención directa a la población, el fortalecimiento de capacidades, la protección de la vida, el reconocimiento de la memoria colectiva y la búsqueda constante de paz. En este sentido, la exposición 'Bogotá: ciudad de los Derechos Humanos' constituye una propuesta artística, cultural, pedagógica e institucional para acercar a los habitantes de la capital la gestión realizada durante 2026, a partir de las experiencias surgidas en los propios territorios y comunidades.

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno, destacó en declaraciones recogidas por la Alcaldía que la construcción de derechos humanos es una labor permanente, basada en la escucha a las comunidades, la protección de la vida y el reconocimiento de las historias que dan sentido a la ciudad. "Esta exposición es también una forma de reconocer las voces, las memorias y los esfuerzos de quienes han hecho de sus experiencias una manera de narrar la ciudad", afirmó Quintero Ardila.

La muestra está compuesta por diversas expresiones: cartas, fotografías, telares y piezas sonoras que vinculan la gestión institucional con las voces ciudadanas y los procesos organizativos. El recorrido se articula en tres estaciones temáticas: el 'Mapa Sonoro de los Derechos Humanos', que permite escuchar relatos territoriales; 'Cartas por la Paz', que promueve la reconciliación y la empatía; y 'Memorias Vivas', dedicada a destacar el liderazgo de actores sociales y culturales que trabajan por la defensa de la vida y la verdad.

Al corte del 31 de agosto de 2026, la Dirección de Derechos Humanos reportó un total de 23.903 participaciones y personas alcanzadas en diferentes acciones formativas, preventivas y de cooperación, incluyendo los programas ‘Semilleros Territorios de Paz’ y actividades del sector religioso. El espacio expositivo está abierto en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, en Ciudad Bolívar, en horarios definidos de lunes a domingo, exceptuando los martes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia?

El Día Nacional de los Derechos Humanos se celebra en Colombia el 9 de septiembre, según la Ley 95 de 1985, en homenaje a San Pedro Claver. Esta fecha representa un momento para reafirmar el compromiso del país con la dignidad humana, la igualdad y la defensa permanente de los derechos para todas las personas, según datos compartidos por la Alcaldía de Bogotá.

¿En qué consiste la exposición ‘Bogotá: ciudad de los Derechos Humanos’ y dónde se puede visitar?

La exposición ‘Bogotá: ciudad de los Derechos Humanos’ es una iniciativa artística y pedagógica impulsada por la Secretaría Distrital de Gobierno para visibilizar acciones, historias y memorias vinculadas a los derechos humanos. Se desarrolla en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, ubicado en la calle 71h Sur # 27-79, Ciudad Bolívar, y está disponible de lunes a domingo, salvo los martes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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