Por: Portal Bogotá

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Un importante golpe contra el crimen organizado se registró en Bogotá, tras la captura de 11 personas señaladas como presuntas integrantes del grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los Pinchallantas’. Esta acción se llevó a cabo en el contexto del Plan Ayacucho Plus, liderado por el Ejército Nacional, y hace parte de la ofensiva contra la extorsión y el secuestro que adelanta la Décima Tercera Brigada en la capital y municipios aledaños.

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Las capturas se realizaron mediante orden judicial durante diligencias de allanamiento en Bogotá y Soacha, gracias al trabajo articulado del Gaula Militar Cundinamarca, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), junto a la Sijín y el Comando de Operaciones Especiales (COPES) de la Policía Nacional. Además, participaron la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cundinamarca. Esta coordinación fue clave para identificar y judicializar a los presuntos responsables.

Según información oficial, los detenidos están siendo requeridos por varios delitos, entre ellos secuestro extorsivo, secuestro simple, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, así como tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones, la organización habría ejecutado hurtos especialmente en la zona de Mondoñedo y en otras áreas estratégicas de ingreso a Bogotá.

La modalidad delictiva que utilizaban era sofisticada; empleaban elementos de fabricación artesanal y artefactos cortopunzantes para pinchar las llantas de los vehículos de paso. Una vez obligaban a las víctimas a detenerse, presuntamente las abordaban, las conducían a sitios apartados y, bajo amenazas y malos tratos, las despojaban de sus autos, dinero y pertenencias. Durante los operativos se incautaron un arma de fuego, 15 tarjetas SIM, 13 celulares, tubos de PVC usados para dañar llantas, datáfonos, documentos de identidad y un vehículo tipo Chana, herramientas que, según las autoridades, estaban destinadas a facilitar los ilícitos.

Según las investigaciones oficiales, ‘Los Pinchallantas’ estarían involucrados en al menos nueve hurtos en 2026, con un daño económico superior a 700 millones de pesos. El valor corresponde a vehículos, dinero y pertenencias sustraídas. Estas acciones fortalecen la seguridad en las vías de acceso a Bogotá y representan un avance relevante contra las estructuras de secuestro y hurto en la región.

Para reportar situaciones delictivas o sospechosas, las autoridades recuerdan utilizar la Línea de Emergencias 123, herramienta clave en la lucha por una ciudad más segura.

¿Quiénes son ‘Los Pinchallantas’ y cómo operaban en Bogotá?

‘Los Pinchallantas’ es un grupo delincuencial común organizado, señalado por las autoridades de ejecutar robos en zonas de ingreso a Bogotá mediante la utilización de artefactos para pinchar llantas de vehículos. Tras obligar a detenerse a los conductores, procedían a intimidar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

¿Qué ilícitos se les atribuyen a los capturados en el operativo del Plan Ayacucho Plus?

A los capturados se les atribuyen delitos como secuestro extorsivo, secuestro simple, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, según las investigaciones realizadas por el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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