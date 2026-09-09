En medio de los movimientos políticos a nivel nacional, un contundente llamado surgió desde la capital colombiana ante uno de los problemas del diario vivir.

Sigue a PULZO en Discover

Una iniciativa busca dejar de normalizar conductas como los piropos, silbidos, comentarios y miradas insistentes hacia las mujeres, y fortalecer el conocimiento sobre las rutas de atención disponibles en Bogotá.

Con el propósito de promover un cambio de estos comportamientos en el espacio público y que afectan la tranquilidad de las mujeres, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, lanza la campaña ‘¿Y si fuera ella?’, una iniciativa que busca prevenir y desnaturalizar el acoso sexual callejero en Bogotá.

La campaña busca crear conciencia, especialmente entre los hombres, sobre el impacto de estas conductas y promover una reflexión frente a situaciones que muchas veces son consideradas ‘normales’ o ‘inofensivas’, pero que constituyen formas de violencia contra las mujeres, quienes podrían ser sus esposas, hijas, hermanas, mamás u otra familiar o persona cercana.

Lee También

El acoso sexual callejero es una de las formas de violencia más normalizadas y puede manifestarse a través de miradas intensas, gestos obscenos, comentarios o piropos de contenido sexual, exhibicionismo y persecuciones, entre otras conductas.

“La verdad es que en Transmilenio tomé una iniciativa y es ponerme un alfiler en mi parte trasera del pantalón, para que el agresor también sea agredido. Eso pasa de manera muy frecuente y es incómodo para nosotras las mujeres sentir ese tipo de situaciones”, contó en La FM una mujer víctima de acoso en ese sistema de transporte.

Por eso, la Secretaría de Seguridad, a través de la Línea 123, evidenció que entre el primero de enero de 2024 y el 31 de agosto, se presentaron 811 llamadas relacionadas con incidentes de acoso sexual en Bogotá. Las localidades donde más se han reportado son Suba (15,9%), Kennedy (13%) y Engativá (12,1%).

¿Cuáles son las rutas de atención ante acoso?

Ante una situación de emergencia, las mujeres que se sientan en un riesgo inminente pueden llamar a la Línea 123. Cuando los operadores reciben estas alertas, las remiten a la agencia correspondiente. Es decir, si la persona está en la calle, se ubica al cuadrante de la Policía más cercano para que pueda asistir a la persona en riesgo. Además, se articula con los servicios de la Secretaría Distrital de la Mujer, que brinda orientación y acompañamiento a las mujeres.

En caso de acoso sexual en el transporte público, la situación puede reportarse al conductor o a los Gestores de Convivencia para activar el protocolo dispuesto por el Sistema Transmilenio para atender y proteger a las mujeres.

Desde la Secretaría de Seguridad se tiene a disposición el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), en el que las víctimas pueden tener la garantía para interponer una denuncia por el delito de injuria por vía de hecho, que es el que aplica en casos de acoso callejero. Pueden marcar al (601) 377 9595, extensión 1137.

Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer dispone de la Línea Púrpura Distrital 018000 112137 y del WhatsApp Púrpura 300 755 1846, canales gratuitos de orientación y asesoría para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

¿Qué hacer si ve un hecho de acoso callejero?

Acompañar a la víctima: acercarse con empatía y preguntar cómo se siente o si necesita algo.

acercarse con empatía y preguntar cómo se siente o si necesita algo. Alertar: hacer visible su presencia, si se siente seguro, intervenir, o intentar alguna estrategia de distracción.

hacer visible su presencia, si se siente seguro, intervenir, o intentar alguna estrategia de distracción. Activar: contactar a las líneas de emergencias o buscar apoyo al personal de seguridad.

contactar a las líneas de emergencias o buscar apoyo al personal de seguridad. Intente tomar fotos para tener evidencias y denunciar con la orientación del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia -AIDE, de la Secretaría de Seguridad. Esto es clave para que las víctimas puedan sustentar su denuncia.

“Las mujeres tenemos el derecho a caminar sin miedo en Bogotá y por eso, desde las distintas entidades del Distrito estamos trabajando para fomentar espacios públicos seguros para las niñas y mujeres de la ciudad. Y un mensaje puntual para aquellos que son parte del problema: la próxima vez que se cruce con una mujer en la calle, no la mire insistentemente ni le haga comentarios no pedidos, eso es violencia”, aseguró Carolina Bucheli, referente de Mujer y Género de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

De acuerdo con la encuesta sobre acoso callejero que publicó la Veeduría Distrital, el 56,9% de la ciudadanía confía de manera considerable en las acciones que adelanta el Distrito contra estos hechos; pues se han adelantado una serie de intervenciones para prevenir el acoso sexual callejero, a través de la implementación del Modelo Integral de Prevención y Atención de Violencias contra las Mujeres en el Transporte y Espacio Público.

Como parte de estas acciones, se han capacitado 12.801 servidoras y servidores públicos y 20.900 conductores del Sistema Integrado de Transporte Público en conjunto con Transmilenio y la Secretaría Distrital de la Mujer, con el propósito de fortalecer sus capacidades para prevenir, identificar y atender situaciones de violencia contra las mujeres.

En esta misma apuesta por transformar comportamientos, la Secretaría Distrital de la Mujer ha llevado sus acciones de prevención a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, donde más de 600 trabajadores han sido capacitados en prevención del acoso callejero, a través de campañas de sensibilización, señalética y seguimiento de resultados.

La entidad también desarrolla acciones de prevención en escenarios de alta afluencia. A través de 20 puntos seguros instalados en festivales, fiestas y eventos, se brinda información, se realizan acciones de prevención y se dan a conocer las rutas de atención disponibles para las mujeres que lo requieran. Estas acciones han llegado a más de 17.000 mujeres.

A esto se suma la estrategia Redes Seguras, activas en 345 puntos comerciales, cuyo objetivo es que los trabajadores de establecimientos comerciales puedan ayudar a las mujeres ante cualquier riesgo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad sigue desarrollando jornadas de información, educación y comunicación en entornos escolares para prevenir la violencia sexual y otras formas de violencia, y jornadas de promoción de la prevención de violencias y delitos sexuales, con énfasis en mujeres, en las que han participado 5.549 personas.

La prevención de acoso sexual callejero se ha priorizado en parques, entornos escolares, estaciones de transporte público, corredores peatonales, zonas comerciales y espacios de alta afluencia ciudadana, incluyendo metodologías pedagógicas y participativas que buscan transformar comportamientos y contribuir a que las mujeres puedan habitar el espacio público con mayor seguridad y libres de violencias.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.