Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, puso en marcha la campaña ‘¿Y si fuera ella?’, una estrategia orientada a prevenir y desnaturalizar el acoso sexual en espacios públicos. Esta iniciativa se propone transformar la percepción social sobre ciertas conductas que, aunque a menudo se consideran “normales” o “inofensivas”, en realidad son formas de violencia que afectan principalmente la tranquilidad y seguridad de las mujeres. De acuerdo con la entidad, el acoso sexual callejero puede presentarse a través de miradas insistentes, gestos obscenos, comentarios de tono sexual, exhibicionismo y persecuciones, entre otras conductas que vulneran los derechos de las mujeres.

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Según datos divulgados por la Secretaría de Seguridad, en los primeros ocho meses de 2024 se recibieron 811 reportes de acoso sexual en la Línea de Emergencias 123. Las localidades con mayor cantidad de reportes fueron Suba, Kennedy y Engativá. Frente a estos hechos, las autoridades han dispuesto varias rutas de atención: ante situaciones de emergencia, se recomienda a las mujeres llamar a la Línea 123; desde allí, los operadores remiten el caso a la agencia correspondiente y, de ser necesario, movilizan a la Policía. Además, la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece orientación y acompañamiento tanto a través de la Línea Púrpura Distrital (018000 112137) como vía WhatsApp (300 755 1846), ampliando el acceso a canales gratuitos de ayuda.

Para los hechos ocurridos en el transporte público, las víctimas pueden acudir tanto a los conductores como a los Gestores de Convivencia, quienes activan protocolos específicos en el sistema TransMilenio para proteger a las usuarias. También está disponible el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), al que se puede acceder llamando al (601) 377 9595, extensión 1137, permitiendo a las víctimas denunciar el delito de injuria por vía de hecho, aplicable en casos de acoso callejero.

La Secretaría Distrital de la Mujer ha impulsado la prevención del acoso sexual callejero en distintos escenarios. Más de 12.800 servidores públicos y cerca de 20.900 conductores del Sistema Integrado de Transporte Público han sido capacitados para identificar y atender casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, se han implementado campañas en obras como la Primera Línea del Metro de Bogotá, espacios de alta concurrencia y establecimientos comerciales, buscando que cada vez más personas reconozcan y actúen ante el acoso. De acuerdo con la Veeduría Distrital, el 56,9 % de la ciudadanía expresa confianza en las acciones adelantadas por el Distrito para enfrentar estos hechos.

En escenarios de acoso, una de las recomendaciones clave es seguir la regla de las 3A: acompañar a la víctima, alertar y activar canales de ayuda, incluyendo la recolección de pruebas cuando sea posible. Denunciar es crucial para fortalecer los procesos de investigación y sanción, contribuyendo así a la construcción de espacios públicos más seguros para las mujeres en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar acoso sexual callejero en Bogotá?

Quienes sean testigos o víctimas de acoso sexual callejero en Bogotá pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123, que recibe y canaliza los reportes a las autoridades pertinentes. En el transporte público, los casos pueden informarse directamente al conductor o a los Gestores de Convivencia para activar el protocolo de atención. Además, existe el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) y la Línea Púrpura Distrital, que brindan orientación, acompañamiento y asesoría a mujeres que enfrenten estas situaciones.

¿Qué significa la regla de las 3A para actuar ante el acoso callejero?

La regla de las 3A es una recomendación para quienes presencian un caso de acoso callejero: acompañar a la víctima mostrando empatía y apoyo, alertar haciendo visible su presencia o interviniendo si es seguro, y activar los canales de denuncia como la Línea 123 o buscando la ayuda del personal de seguridad. Esta metodología facilita la reacción adecuada y la protección de las víctimas ante el acoso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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