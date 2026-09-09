Por: Portal Bogotá

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La danza toma protagonismo en Bogotá con la presentación de ‘Ella’, un solo que invita a reflexionar sobre el cuerpo desde múltiples dimensiones. De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la obra aborda el cuerpo como presencia, pensamiento, decisión y materia, profundizando en las posibilidades expresivas y simbólicas del movimiento. ‘Ella’ será presentada el viernes 25 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los escenarios culturales referentes en la ciudad. La entrada está disponible con boletería, según precisó Idartes en su convocatoria oficial.

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La puesta en escena se desarrolla a partir de la repetición y la transformación constante. Este recurso permite a la obra indagar sobre el poder de lo femenino, dialogando con temáticas como la fragilidad, la sensualidad y el encierro. Según la información difundida por Idartes, la protagonista parece atrapada en un sueño del que no puede escapar, una metáfora escénica que utiliza el lenguaje corporal como vía tanto de expresión como de resistencia.

Ese cuerpo, siempre expuesto al movimiento y a la mirada del público, se muestra vulnerable, pero es a partir de esa misma exposición donde encuentra también su fuerza: una contradicción deliberada que permite al personaje avanzar hacia la libertad y afirmar su propia identidad. Así, la obra plantea una reflexión sobre cómo la vulnerabilidad no solo revela debilidad, sino que puede convertirse en un motor de empoderamiento personal.

La función está programada en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en la carrera séptima #22-47, en pleno corazón de Bogotá. El evento forma parte de la variada cartelera cultural que impulsa Idartes, pensado para quienes buscan experiencias profundas y sensibles a través de la danza contemporánea.

¿Cuál es el mensaje principal de la obra de danza ‘Ella’ en Bogotá?

‘Ella’ propone una mirada al cuerpo femenino como territorio de vulnerabilidad y fortaleza, explorando a través de la repetición y el movimiento cómo la fragilidad y el encierro pueden transmutarse en herramientas para reforzar la identidad y avanzar hacia la libertad, tal como lo comunicó Idartes en su invitación oficial.

¿Dónde y cuándo se presentará la obra de danza ‘Ella’ en Bogotá?

La función de ‘Ella’ se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en la carrera séptima #22-47, según anunció el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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