Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yenifer García Valencia, una mujer de 33 años residente en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, falleció el pasado 15 de agosto tras un procedimiento de sedación durante una sesión de tatuaje en su propia vivienda. El hecho ha generado preocupación y reabre el debate sobre los riesgos de someterse a intervenciones médicas fuera de centros de salud autorizados y sin la presencia de personal apto. El esposo de la víctima, Jonathan Cantor, relató en el pódcast Conducta Delictiva detalles sobre lo ocurrido y explicó cómo contactaron al hombre que suministró los medicamentos.

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Yenifer habría estado trabajando desde hace años en un tatuaje de gran tamaño en la espalda, pero debido al dolor había suspendido el proceso. Buscando una alternativa, una conocida que reside en Estados Unidos recomendó a Juan Yair, quien ofrecía servicios relacionados con procedimientos estéticos. Según el testimonio de Cantor, inicialmente el acuerdo consistía en utilizar anestesia local, por la que pagarían 600.000 pesos. Sin embargo, pocos días antes de la cita, Juan Yair propuso cambiarla por una sedación intravenosa, asegurando que Yenifer estaría consciente y únicamente sentiría sueño.

En la mañana programada, el hombre llegó a la casa de la familia y aplicó medicamentos mediante vía intravenosa. A pesar de las instrucciones y promesas, tras nuevas dosis Yenifer dejó de responder, lo que causó alarma entre los presentes: el tatuador y las dos hijas de la mujer. Tras la emergencia, llamaron a los servicios de salud. Los paramédicos arribaron e intentaron reanimarla, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

Según lo mencionado, en el lugar fue encontrada una jeringa en el baño, y el hombre afirmó haber administrado ketamina, un medicamento utilizado como anestésico. La Secretaría Distrital de Salud señaló que la persona responsable figura únicamente como auxiliar de enfermería y no posee título de anestesiólogo. Las autoridades investigan si la sedación cumplía con los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación lidera la investigación para aclarar las circunstancias del fallecimiento y definir responsabilidades penales. El caso evidencia los peligros de recurrir a sedantes fuera de entornos de salud habilitados y sin la debida supervisión profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó exactamente con Yenifer García Valencia durante su procedimiento de sedación para tatuaje?

Yenifer García Valencia falleció en su casa en medio de un procedimiento de sedación intravenosa realizado por un hombre identificado como auxiliar de enfermería, luego de que el plan inicial de aplicar anestesia local cambiara a pocos días de la cita. A pesar de la administración de medicamentos —según el implicado, ketamina— y los intentos de reanimación de los paramédicos, la mujer no respondió y murió en presencia de sus familiares.

¿Quién es responsable de la muerte de Yenifer García y por qué se investiga al auxiliar de enfermería?

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación investiga el caso para aclarar si el procedimiento sedativo contrario a los requisitos legales influyó en el fallecimiento de Yenifer García Valencia. La Secretaría Distrital de Salud indicó que la persona que realizó el procedimiento no tenía la formación requerida como anestesiólogo, lo que refuerza la alarma sobre la falta de personal calificado en este tipo de intervenciones médicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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