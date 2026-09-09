Un estudiante en Bogotá terminó siendo víctima de un doble perjuicio luego de que le robaran su motocicleta y, posteriormente, fuera contactado por personas que aseguraban tener información sobre el vehículo y ofrecían devolverlo a cambio de dinero.

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El joven relató el caso durante una entrevista con Blu Radio, donde aseguró que tanto él como su familia terminaron perdiendo la motocicleta y los 1,5 millones de pesos que entregaron con la esperanza de recuperarla.

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Según el relato conocido, la motocicleta fue hurtada mientras se encontraba estacionada frente a una universidad en Bogotá. Los responsables habrían forzado los candados y la cerradura del vehículo para poder llevárselo sin que el estudiante pudiera evitar el robo.

La familia había adquirido la moto con el propósito de facilitar los desplazamientos del joven y, además, permitirle generar ingresos realizando labores de mensajería.

El vehículo corresponde a una Pulsar NS 200 modelo 2026, que cuenta con algunas características particulares que podrían facilitar su identificación. En los costados tiene calcomanías con los nombres “Papi Miro” y “Mami Belén”, mientras que la placa reportada es YYP89H.

Después del hurto, el estudiante comenzó a recibir llamadas de personas que afirmaban conocer el paradero de la motocicleta. Los desconocidos aseguraban que tenían el vehículo en su poder y plantearon una condición para supuestamente devolverlo: el pago de una suma de dinero.

Ante la preocupación y el interés de recuperar la moto, el joven y sus familiares accedieron a entregar 1,5 millones de pesos. Sin embargo, después de realizar el pago, la motocicleta nunca fue entregada.

El dinero tampoco fue recuperado, por lo que la familia terminó enfrentando una doble pérdida: el vehículo y la suma que entregó bajo la promesa de recuperarlo. De acuerdo con el relato, quienes realizaron el contacto habrían utilizado la información sobre el robo para hacerles creer que tenían la motocicleta, situación que ahora es objeto de investigación.

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El caso pone nuevamente la atención sobre una modalidad en la que las víctimas de hurto son contactadas posteriormente por personas que aseguran tener información sobre sus vehículos.

En estos casos, los delincuentes pueden exigir dinero a cambio de una supuesta devolución de la motocicleta, aprovechándose de la angustia de los propietarios que buscan recuperarla.

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Por ello, las autoridades recomiendan no entregar dinero directamente a desconocidos que prometan recuperar un vehículo robado y acudir a los canales oficiales para reportar el caso y aportar cualquier información que permita ubicarlo. También resulta importante conservar evidencias de las llamadas, mensajes, números telefónicos, cuentas o datos utilizados para solicitar el dinero, pues esta información puede ser relevante para la investigación.

Mientras se adelantan las respectivas indagaciones, el estudiante continúa esperando recuperar su motocicleta y que las autoridades puedan identificar a los responsables del hurto y del posterior engaño.

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