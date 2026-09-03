Se vivieron momentos de pánico sobre la avenida NQS (carrera 30) de Bogotá al caer la tarde de este jueves 2 de septiembre, en medio de una balacera que quedó registrada en video. Un hombre que fue abordado por dos delincuentes accionó un arma para recuperar un maletín que le quitaron.

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El incidente se dio sobre las 6 p. m., en plena hora pico y en medio de una avenida congestionada, llena de conductores y ciudadanos que regresaban a sus casas después de sus jornadas laborales. Unos testigos que iban desde un carro filmaron el momento del atraco y, momentos después, cómo fue frustrado.

En la grabación se observó que los asaltantes tumbaron a su víctima de la motocicleta en la que iba y la amenazaron con un arma de fuego. Inmediatamente, los criminales, también abordo de un vehículo de dos ruedas tomaron el botín, subieron por el andén y trataron de huir por una calle.

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Lo que no se esperaban tanto los rateros como quienes transitaban por el sector era la respuesta de la persona asaltada. El motociclista sacó una pistola y disparó en reiteradas ocasiones contra los delincuentes en moto.

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Esto desató un intercambio de disparos entre los ladrones y su víctima, cuyas detonaciones se escucharon en reiteradas ocasiones en la grabación. El hombre armado logró neutralizar a los asaltantes, haciendo que cayeran de la moto. Uno de ellos intentó huir, pero cayó por las heridas.

“Ahí le dio a uno, le dio a uno”, dijo un hombre desde el carro en el que se filmó la balacera. La víctima recuperó su maletín y se fue en la motocicleta que dejó tirada en medio de la NQS. Según dijo un testigo en el video, llevaría una suma.

“Y recuperó la maleta, sí llevaba plata”

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