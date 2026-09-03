Por: Portal Bogotá

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La campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” tiene como principal compromiso atender y prevenir los casos de violencia contra las mujeres en la capital. Es una política pública que busca garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres de miedo, seguras y respaldadas. Para ello, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) ha fortalecido distintas estrategias encaminadas a ofrecer protección efectiva, pero también a prevenir nuevos hechos de violencia y acompañar en todo el proceso de denuncia a las víctimas, de acuerdo con la información oficial.

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Uno de los pilares de esta tarea es la Ruta Mujer, estrategia coordinada junto con la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer). Esta ruta no solo brinda acompañamiento integral desde el momento de la denuncia, sino que opera especialmente en casos de violencia intrafamiliar y otras violencias basadas en género, con un enfoque de prevención de feminicidios. Cabe destacar que la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Violencias Basadas en Género fue instaurada en 2025, reforzando el compromiso institucional.

Si una mujer se siente en peligro inminente, puede acudir a la Línea de Emergencias 123, que es gratuita y disponible las 24 horas. Este número activa a la Policía, bomberos y servicios de ambulancia de manera casi inmediata, tal como lo indica la alcaldía. Además, la Línea Púrpura Distrital ofrece atención específica para mujeres, tanto por medio del teléfono 018000112137 como del WhatsApp 300 755 1846, brindando un canal directo de apoyo.

En la ciudad funcionan 16 Casas de Justicia para atención jurídica ante situaciones de violencia, pero solo nueve de ellas cuentan con la Ruta Mujer y prestan servicios personalizados y especializados. Estas se encuentran en Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, San Cristóbal, Bosa Campo Verde, Fontibón, Usme y Puente Aranda.

A su vez, la Secretaría de Seguridad implementó desde 2024 la Ruta de Violencias Basadas en Género (VBG), cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a la justicia y la transformación positiva de los entornos sociales, al acompañar tanto a las víctimas como a los ofensores y sus familias. Este enfoque busca no limitarse solamente al fallo judicial, sino propiciar procesos de reparación. Desde su creación, ha recibido 116 casos, atendiendo a 69 víctimas, 77 ofensores y 53 familiares, según la información suministrada.

Finalmente, las remisiones pueden realizarse a este programa mediante las Comisarías de Familia o la Fiscalía General de la Nación. Varias mujeres atendidas han manifestado su agradecimiento por el apoyo recibido durante el proceso.

Recuerde: toda situación que afecte la convivencia o constituya un delito puede ser denunciada en la Línea de Emergencias 123, contribuyendo así a la seguridad y tranquilidad de Bogotá.

¿Cuáles son las Casas de Justicia en Bogotá que ofrecen la Ruta Mujer?

La Ruta Mujer está disponible en nueve Casas de Justicia de la ciudad: Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, San Cristóbal, Bosa Campo Verde, Fontibón, Usme y Puente Aranda. Allí, se presta un acompañamiento especializado y continuo a mujeres víctimas de violencia, facilitando su proceso de denuncia y atención integral.

¿Qué es la Ruta de Violencias Basadas en Género (VBG) y cómo funciona en Bogotá?

La Ruta de Violencias Basadas en Género (VBG), creada en 2024 por la Secretaría de Seguridad, es un programa que da acompañamiento tanto a víctimas como a ofensores y sus familias, buscando transformar todo el entorno y garantizar el acceso efectivo a la justicia. A través de esta ruta, se atienden y previenen casos de violencia de género, superando la simple sanción judicial con un enfoque de reparación y cambio social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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