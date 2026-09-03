Por: Portal Bogotá

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En septiembre, Bogotá reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar a través de una nutrida agenda cultural liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Según información oficial, durante todo el mes la ciudadanía tendrá acceso a una amplia programación artística y cultural cuyo fin es abrir espacios de encuentro, participación y acceso igualitario a la cultura, apostando siempre por fortalecer la integración y la diversidad en la capital.

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De acuerdo con la SDIS, la agenda está diseñada para incluir a niñas, niños, jóvenes, familias, personas mayores, personas con discapacidad y público en general. Las actividades contemplan una variedad interesante, desde proyecciones de cine y conciertos hasta talleres de apropiación audiovisual y presentaciones artísticas en diversos escenarios de la ciudad. Esta iniciativa busca que todos los sectores de la población se beneficien a través del arte, haciendo de Bogotá un territorio más incluyente.

Entre las experiencias destacadas para la infancia y sus familias, se encuentran proyecciones de películas como ‘Bem: un lémur en fuga’ y ‘La cueva sagrada’, acompañadas de jornadas de atención a jardines infantiles de la SDIS, las cuales incluyen dinámicas artísticas centradas en la lúdica. En el caso de las personas mayores, la agenda ofrece la proyección de ‘La mente y el crimen’, mientras los jóvenes y sus familias podrán disfrutar de funciones como ‘La pequeña pandilla’ y ‘Las trillizas de Belleville’. Asimismo, hay una franja audiovisual inclusiva con el filme ‘Campeonex’, especialmente dirigida a personas con discapacidad.

No solo el cine hace parte de la programación, sino también talleres de apropiación audiovisual y espectáculos teatrales como ‘El Médico a Palos’. Además, distintas localidades como Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Teusaquillo y Santa Fe se integrarán con conciertos, festivales y otras experiencias culturales. Entre los eventos más destacados se encuentran conciertos y festivales como Tortazo Jazz, Tortazo Metal, Tortazo Salsa, Noches Pilona, Jazz al Parque llega a tu barrio y el Festival de arte y cultura de Suba, además de numerosas actividades relacionadas con la narración oral, el teatro y la música.

La Secretaría Distrital de Integración Social y Idartes reafirman, así, su esfuerzo por garantizar el derecho a la cultura, impulsar la participación, el reconocimiento de la diversidad y posicionar el arte como motor de transformación social en Bogotá. Las actividades se desarrollarán entre el 1 y el 30 de septiembre de 2026, invitando a toda la ciudad a sumarse a la experiencia cultural que promueve la inclusión y la convivencia.

¿Cuáles son las actividades culturales incluyentes que ofrece la agenda de septiembre en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital de las Artes, la programación incluye proyecciones de cine para diferentes públicos, talleres de apropiación audiovisual, funciones de teatro y conciertos que recorren varios géneros y localidades. Además, se suman festivales, narración oral y espacios adaptados para personas con discapacidad, haciendo posible una experiencia cultural amplia y accesible para toda la ciudadanía.

¿Qué significa apropiación audiovisual en el contexto de la agenda cultural de Bogotá?

La apropiación audiovisual, según la programación presentada, consiste en talleres y actividades que permiten a la ciudadanía acercarse, aprender y participar activamente en la creación o interpretación de contenidos audiovisuales. Esto fortalece el vínculo de los asistentes con el arte y facilita la inclusión, pues personas de todas las edades y condiciones pueden experimentar procesos creativos y educativos a través de los medios audiovisuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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