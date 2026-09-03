La película historia de Valentina Trespalacios llegará a Prime Video y la producción no se limitará a reconstruir los hechos que rodearon su muerte. El proyecto busca ampliar la mirada hacia las consecuencias que tuvo el caso y la manera en que fue abordado públicamente.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: John Poulos se destapó y contó lo que hace en la cárcel; tiene que ver con Valentina)

Uno de los elementos centrales de la cinta será la relación de la protagonista con su pareja estadounidense y las circunstancias que rodearon la investigación. La producción también abordará la posterior condena de este hombre, uno de los aspectos que marcó el proceso judicial.

La historia cinematográfica toma como referencia el libro ‘Valentina: muerte y vida’, escrito por las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya Sierra. Esta obra sirvió como punto de partida para profundizar en la historia de la joven y en las diferentes dimensiones que adquirió el caso.

Lee También

De acuerdo con Semana, el largometraje también pondrá atención sobre los prejuicios sociales que aparecieron alrededor de Valentina y de las circunstancias de su muerte. De esta manera, la película pretende mostrar cómo esos juicios hicieron parte de la conversación pública que siguió al caso.

¿Quiénes están detrás de la película sobre Valentina Trespalacios?

La película cuenta con la participación de varias compañías vinculadas al sector audiovisual colombiano. Entre ellas aparecen Zeppelin Studios, TIS Studios, Mercado de Contenidos y Testigo Directo Editorial, responsables de llevar adelante la producción, según informó Proimágenes Colombia.

La dirección estará a cargo de Liliana Bocanegra, cineasta que asumirá la tarea de trasladar a la ficción una historia basada en hechos reales. Su trabajo estará acompañado por un elenco encabezado por María José Vargas.

Además de Vargas, la producción cuenta con actores como Alexandra Restrepo, Diana Hoyos, Jorge Iván Rico, Felipe Londoño y Sebastián Osorio, entre otros integrantes del reparto. La participación de este elenco amplía la recreación de los personajes vinculados con la historia.

La propuesta también cuenta con la participación de TIS Studios, compañía que presentó detalles del proyecto y destacó que la película abordará no solamente la historia del crimen, sino también las repercusiones que tuvo en Colombia.

‘Valentina’ hace parte de una nueva tanda de producciones colombianas anunciadas por Prime Video para los próximos años. La plataforma incluyó el largometraje dentro de sus apuestas de contenido local, junto con otras producciones de ficción que buscan ampliar su presencia en el mercado colombiano.

¿Quién es María José Vargas, actriz que interpretará a Valentina Trespalacios?

María José Vargas Agudelo, conocida también como Majo Vargas, es una actriz colombiana nacida en Medellín que comenzó su carrera en televisión desde muy joven. Su debut ocurrió en 2011, cuando participó en la telenovela ‘Tres Milagros’, producción que marcó el inicio de una trayectoria que suma más de una década.

Uno de sus primeros personajes reconocidos llegó en ‘Lady, la vendedora de rosas’, donde interpretó a Yurani durante su etapa infantil. Este papel le permitió ganar visibilidad entre el público colombiano y compartir producción con figuras como Natalia Reyes y Majida Issa.

Otro de los papeles que marcó su carrera fue el de Yeimy Montoya en ‘La reina del flow’, donde interpretó la versión joven del personaje. La producción se convirtió en uno de sus trabajos más reconocidos y también le permitió explorar la faceta musical dentro de la actuación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.