Por: EL PILON SA

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En una conmovedora escena que tocó el corazón de los seguidores del vallenato, la imagen del fallecido rey vallenato Omar Geles vuelve a estar presente, esta vez de manera simbólica. El artista, fallecido hace poco, ‘apareció’ en un video caminando por el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, donde se encuentra su tumba, para acompañar a su hijo Daniel Geles en uno de los momentos más relevantes de su carrera musical. Todo esto fue posible gracias a una edición en video divulgada este miércoles 2 de septiembre, donde el maestro parece tomar vida y, acercándose por la espalda, pone una mano en el hombro de su hijo como si le estuviera brindando su bendición y apoyo frente al lanzamiento de su primer álbum discográfico.

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La producción audiovisual no solo fue un homenaje a la memoria de Omar Geles, sino también un gesto cargado de simbolismo y promesas. Durante la grabación, Daniel Geles se situó junto a la tumba de su padre, extrayendo de un cofre la carátula de su álbum debut titulado ‘Así soy yo’. De acuerdo con el propio Daniel Geles, la experiencia marcó el inicio de una nueva etapa en su vida y le reafirmó la responsabilidad de continuar con el legado musical de su padre, al tiempo que tiene la intención de dejar su huella personal en el folclor vallenato.

En la narración del video, el propio Daniel destaca el peso y los retos que implica ocupar el lugar de su mentor, pero también el orgullo de caminar este sendero. "Hoy estoy recorriendo este camino lleno de aprendizajes, altas y bajas, y una responsabilidad que llevo en el corazón: continuar el legado de mi papá. Al mismo tiempo, construir mi propio camino y dejar mi propia huella", expresó el joven artista durante la grabación de acuerdo con el material citado.

El homenaje y la dedicatoria de Daniel Geles tienen un valor emocional profundo. El cantante decidió dedicar todas las canciones de su primera producción discográfica a la memoria de su padre, quien, según sus palabras, fue siempre su mayor fuente de inspiración. Así lo señaló en el emotivo mensaje: "Este trabajo está dedicado, primero que todo, a Dios, a mi familia y, especialmente, a mi maestro, mi compañero, mi inspiración, mi amigo… mi papá. Sé que desde el cielo estás celebrando este momento conmigo". De esta manera, Daniel marca el inicio de su camino musical en solitario, buscando consolidar la dinastía familiar dentro del vallenato pero dejando claro que su propuesta tendrá un sello auténtico y personal. El lanzamiento de su álbum ‘Así soy yo’ será el 18 de septiembre, instante que seguramente reafirmará la presencia de su padre en cada nota, pero con la fuerza de su propio nombre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el homenaje de Daniel Geles a su padre Omar Geles en el cementerio?

El homenaje de Daniel Geles se realizó mediante una producción audiovisual grabada en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, donde está la tumba de su padre. En la grabación, la imagen de Omar Geles, a través de una edición en video, aparece acercándose a Daniel y colocándole la mano en el hombro, simbolizando su apoyo en el lanzamiento del primer álbum de su hijo, reforzando así el compromiso de Daniel con el legado familiar en el vallenato.

¿Qué representa el lanzamiento del álbum ‘Así soy yo’ para Daniel Geles y la dinastía vallenata?

El lanzamiento del álbum ‘Así soy yo’, programado para el 18 de septiembre, simboliza tanto la continuidad de la dinastía vallenata representada por Omar Geles como el inicio del camino propio de Daniel Geles. El joven cantante dedica la obra a la memoria de su padre y asume la responsabilidad de mantener vivo su legado, al tiempo que trabaja por construir su propia identidad y huella en el género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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