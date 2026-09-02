Por: EL PILON SA

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La directiva de Alianza Valledupar ha decidido renovar el liderazgo en el banquillo técnico tras una serie de resultados negativos que mantienen al club en los últimos lugares de la tabla. Bajo la conducción interina de Leonardo Torres y Diego Estrada, el equipo se prepara para enfrentar a América de Cali, pero la administración ya tiene casi sellado el acuerdo con su nuevo entrenador. Según confirmó Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, en declaraciones a ‘Hola Valledupar’ del Canal 12, el ibaguereño Flabio Torres asumirá la dirección del primer equipo en los próximos días, solamente pendiente de una firma final.

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Ferreira señaló que todo está listo para que Torres llegue el jueves, viaje a Cali para presenciar el duelo ante América y, al día siguiente, se instale en Valledupar para empezar oficialmente su labor. El dirigente destacó la urgencia de sacar al equipo de la situación crítica en la que se encuentra, enfatizando que el propósito inmediato es modificar la estructura y el funcionamiento del plantel para revertir el actual momento deportivo. “Primero es, sin lugar a dudas, que salgamos del momento crítico en que nos encontramos. Y hacer una reingeniería en todas las líneas del equipo para poder salir de esta situación, que es algo que ni el equipo quiere, ni nosotros queremos, mucho menos ustedes, ni la ciudadanía, ni el alcalde, ni nadie quiere estar ahí”, sentenció Ferreira, evidenciando la presión sobre el club y el malestar generalizado entre los actores involucrados.

De acuerdo con información de EL PILÓN, la presentación oficial de Flabio Torres se realizará el viernes 4 de septiembre, ocasión en la que tendrá su primera rueda de prensa y detallará los aspectos principales de su proyecto deportivo. Su debut en el banquillo será el miércoles 9 de septiembre, cuando Alianza Valledupar reciba al Once Caldas en el estadio local por los octavos de final de la Copa BetPlay, una serie a partido único que debió reprogramarse tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en el Eje Cafetero y el Pacífico. De inmediato, el sábado 12 de septiembre, Torres enfrentará su primer clásico costeño como director técnico de Alianza, jugando ante Junior de Barranquilla en el estadio del barrio Guatapurí.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el reto principal de Flabio Torres como nuevo entrenador de Alianza Valledupar?

El principal desafío de Flabio Torres, de acuerdo con las declaraciones de Carlos Orlando Ferreira, presidente del club, es revertir la difícil situación deportiva y sacar al equipo de los últimos lugares. El objetivo inmediato es realizar cambios estructurales en todas las líneas para superar la crisis y responder a las expectativas de la directiva, jugadores, aficionados y autoridades locales.

¿Cuándo será la presentación oficial de Flabio Torres y cuáles serán sus primeros partidos al frente de Alianza Valledupar?

Según información de EL PILÓN, la presentación oficial de Flabio Torres está prevista para el viernes 4 de septiembre, cuando se llevará a cabo su primera rueda de prensa. Sus primeros encuentros serán el miércoles 9 de septiembre en los octavos de final de la Copa BetPlay frente a Once Caldas, y luego el sábado 12 de septiembre en el clásico costeño contra Junior de Barranquilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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