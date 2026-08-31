Por: Noticiero 90 minutos

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El esperado regreso de los diablos rojos al estadio Pascual Guerrero se concreta tras 21 días de ausencia, ocasionada por la emergencia provocada por el terremoto que sacudió la ciudad el pasado 10 de agosto. Durante este lapso, las autoridades locales tomaron medidas de prevención para verificar que el estadio estuviera en condiciones óptimas para recibir de nuevo al público y a los equipos. Alejandro Eder, alcalde de Cali, indicó que tras revisar la situación, no se encontraron daños estructurales graves en el escenario: "Ningún daño estructural está perfecto, estructuralmente, y por lo tanto ya estamos trabajando para que esta misma semana se puedan retomar los partidos de fútbol en el estadio", precisó el mandatario.

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El retorno se da con el encuentro en el que América de Cali, líder de la Liga de fútbol colombiano, recupera su sede habitual. El equipo tiene programado enfrentar a Alianza Valledupar este jueves a las 6:00 p. m., lo que marca el reinicio oficial de la actividad futbolística en el estadio. Sin embargo, el secretario de Deporte y la Recreación de Cali, Alexander Camacho, advirtió que aún se evalúan las condiciones de los edificios aledaños. "Estamos evaluando la forma en cómo el público puede ingresar esta semana al partido del América, teniendo en cuenta que hay algunas edificaciones afectadas alrededor del estadio y obviamente previendo que la gente no vaya a tener riesgo en el momento del ingreso", explicó Camacho de acuerdo con lo reseñado por Noticiero 90 Minutos.

Más allá del Pascual Guerrero, la administración municipal de Cali anunció la reactivación gradual de los escenarios deportivos en las cuatro unidades destinadas al alto rendimiento. Se resaltó que, aunque existe un plan para reiniciar actividades en 12 de estos espacios, el velódromo presenta daños estructurales más serios que requerirán mayor tiempo y atención antes de su reapertura. La apertura de los escenarios y el regreso del fútbol representan, según la alcaldía, un paso importante hacia la normalidad para la capital considerada un referente deportivo en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo vuelve América de Cali a jugar en el estadio Pascual Guerrero?

América de Cali regresa a disputar partidos en el estadio Pascual Guerrero esta misma semana, luego de que el alcalde de Cali confirmara que el escenario no sufrió daños estructurales graves por el terremoto del 10 de agosto. El equipo enfrentará a Alianza Valledupar el jueves a las 6:00 p. m., según información oficial de la administración local y Noticiero 90 Minutos.

¿Qué precauciones se tomarán para el ingreso del público al estadio tras el terremoto?

De acuerdo con Alexander Camacho, secretario de Deporte y la Recreación de Cali, se están implementando medidas para garantizar que el ingreso del público sea seguro, dado que hay edificaciones afectadas en los alrededores del estadio. El objetivo es supervisar todas las rutas de acceso y evitar que los hinchas estén en riesgo durante su llegada al escenario deportivo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.