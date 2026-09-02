Por: Canal Uno

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La noticia tomó por sorpresa a millones de seguidores del ‘Chavo del 8’ quienes no esperaban que la actriz estuviera atravesando complicaciones de salud.

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Por medio de sus redes sociales, la actriz, Rosita Bouchot, compartió una publicación desde la cama del hospital, vistiendo una bata médica y canalizada con un catéter vía intravenosa.

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En la publicación, la actriz pidió a sus seguidores que la acompañaran con oraciones y pensamientos positivos, pues fue hospitalizada de emergencia para ser sometida a una cirugía.

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Eso sí, la actriz tomó la decisión de mantener en reserva detalles puntuales sobre el tipo de padecimiento o cirugía a la que será sometida.

La actriz fue hospitalizada tan solo dos días después de celebrar su cumpleaños número 75.

Rosita Bouchot interpretó a ‘Paty’ en el año 1975 durante dos episodios del programa, compartiendo pantalla con Roberto Gómez Bolaños y el resto del elenco del Chavo del 8.

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¿Qué personajes interpretó Rosita Bouchot en El Chavo del 8?

Además de su papel como Paty, Rosita Bouchot participó en la serie El Chapulín Colorado, donde interpretó a dos personajes secundarios en 1975:

Artritis: Fue la esclava de Cleopatra en el célebre episodio histórico titulado “Quien nace pa’ Cleopatra no pasa de Julio César”.

Fue la esclava de Cleopatra en el célebre episodio histórico titulado “Quien nace pa’ Cleopatra no pasa de Julio César”. La mucama: Interpretó a la empleada doméstica del personaje de “La Minina”, encarnado por Florinda Meza.

Ambas apariciones se dieron durante el mismo año de su participación en la vecindad. Es decir, 1975.

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