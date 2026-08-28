La familia del reconocido actor estadounidense Bruce Willis planea donar su tejido cerebral a la investigación médica luego de su fallecimiento para apoyar el estudio de la demencia frontotemporal (DFT).

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Esta delicada afección neurológica le fue diagnosticada al destacado intérprete cinematográfico después de recibir una evaluación médica inicial por afasia en el año 2022.

Según la información divulgada por Jubilee Cast y replicada por El Tiempo, su esposa Emma Heming Willis, su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas respaldan completamente la histórica determinación.

El reporte señala que Emma describió la determinación familiar como “emocionalmente difícil, pero científicamente necesaria”.

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El proceso de Willis inició con el diagnóstico de afasia en 2022 y posteriormente evolucionó hacia una confirmación de demencia frontotemporal en 2023.

La patología derivó en su retiro definitivo de las pantallas y motivó a sus allegados a crear campañas públicas de concientización y acompañamiento para cuidadores.

Reportes internacionales indican que el análisis neuropatológico post mórtem del tejido brindará valiosa información sobre las alteraciones que ocurren a nivel celular.

Los científicos estudian anomalías vinculadas con proteínas y mutaciones genéticas que resultan fundamentales para comprender la patogenia y desarrollar futuras terapias.

Jubilee Cast aclaró que la DFT figura como una de las causas principales de demencia en adultos menores de 60 años y no tiene cura.

Por ello, el acceso a muestras biológicas de pacientes diagnosticados resulta clave para expandir la comprensión médica en torno a esta compleja patología.

Emma Heming Willis abandera la concientización social a través del Fondo Emma & Bruce Willis para la Investigación y el Apoyo a los Cuidadores de la Demencia Frontotemporal.

La plataforma citada confirma que esta entidad promueve estudios científicos avanzados y entrega asistencia integral a quienes asisten a personas diagnosticadas.

Asimismo, la revista Hola reportó que la voluntad de donar el órgano fue divulgada por Emma Heming Willis en su libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado).

La publicación resalta que el entorno cercano del actor confía en que este aporte facilite descifrar los mecanismos biológicos subyacentes.

La medida surge en un escenario complejo para la ciencia, pues tras el fracaso de un reciente ensayo clínico, Emma calificó el resultado como “un duro golpe” e instó a continuar investigando.

¿Cómo es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal engloba un grupo de trastornos cerebrales poco comunes que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, regiones responsables de la conducta, la personalidad y el lenguaje.

A diferencia de otros tipos de demencia como el Alzheimer, esta patología suele diagnosticarse en edades más tempranas, afectando con mayor frecuencia a personas entre los 45 y 65 años.

La degeneración progresiva del tejido nervioso en estas áreas específicas provoca cambios drásticos en el comportamiento social del paciente, produciendo desinhibición, impulsividad, apatía o pérdida de empatía hacia los demás.

Asimismo, los pacientes experimentan dificultades severas en la capacidad de razonamiento, la planificación de tareas complejas, la toma de decisiones cotidianas y la regulación de sus propias emociones.

En las variantes lingüísticas de la enfermedad, conocidas como afasia progresiva primaria, la persona pierde gradualmente la capacidad para expresarse, comprender el lenguaje hablado o reconocer el significado de las palabras.

Con el avance de la patología, algunos individuos desarrollan síntomas motores adicionales, manifestando rigidez muscular, espasmos, debilidad en las extremidades, dificultad para tragar o problemas graves de equilibrio.

Las causas exactas de este deterioro neurológico se relacionan con la acumulación anómala de proteínas específicas como tau o TDP-43 en el interior de las neuronas afectadas.

Aunque la genética desempeña un papel determinante en un porcentaje de los casos diagnosticados, la mayoría ocurre de forma esporádica sin antecedentes familiares identificables.

Actualmente no existe un tratamiento curativo para la demencia frontotemporal, por lo que el abordaje médico se enfoca en gestionar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.

El diagnóstico oportuno mediante evaluaciones neuropsicológicas e imágenes cerebrales resulta esencial para brindar asistencia integral a las familias y cuidadores a lo largo de este complejo proceso médico.

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