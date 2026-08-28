Por: EL PILON SA

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La Universidad Popular del Cesar fue testigo de un momento trascendental para el folclor vallenato: la graduación de la primera cohorte de 25 Técnicos Instrumentistas, formados por la Fundación Cocha Molina. De acuerdo con la información presentada, este logro es resultado de un exhaustivo proceso académico de 700 horas, enfocado en solfeo, armonía y el aprendizaje del acordeón diatónico, quienes complementaron décadas de aprendizaje empírico con conocimientos teóricos sólidos. La ceremonia fue respaldada por una mesa interinstitucional compuesta por figuras clave como la viceministra de Cultura, Ana María Abello; el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco; representantes de la Universidad Popular del Cesar (UPC), de la Universidad Simón Bolívar (Unisimón), de la Gobernación del Cesar y de la Policía Nacional.

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En este acto simbólico recibieron sus títulos artistas consagrados y reconocidos Reyes Vallenatos, como Gonzalo Arturo ‘Cocha’ Molina, Hugo Carlos Granados, José María ‘Chemita’ Ramos, Saúl Lallemand, el actual Rey Vallenato José Juan Camilo Guerra ‘Morocho’ y destacados cajeros, entre ellos Augusto Guerra ‘Guerrita’, así como miembros de la agrupación de Poncho Zuleta. Según palabras de Ana María Abello, viceministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, lo ocurrido en Valledupar constituye "un hecho histórico" para el gremio: por primera vez, músicos con más de 50 años de trayectoria reciben certificación formal como técnicos laborales por competencias, reconociendo su invaluable aporte al arte nacional.

La Fundación Cocha Molina aprovechó la ocasión para solicitar al Ministerio de Cultura el inicio de un proceso colectivo que busque reconocer y proteger la Parranda Vallenata—identificada como el núcleo creativo y escuela no formal de transmisión musical—como patrimonio en beneficio de futuras generaciones. Además, la rectora de la UPC, Ana Maya, anunció el inicio de un protocolo de homologación, bajo la política de reconocimiento de saberes, para que estos técnicos instrumentistas puedan ingresar al programa profesional de música, consolidando así la ruta académica y profesional en el folclor vallenato.

Para Julieth Peraza, directora y cofundadora de la Fundación Cocha Molina, el objetivo es que estos músicos tradicionales adquieran las herramientas necesarias para, además de actuar en escenarios, formar a otros artistas. Por su parte, el Rey Vallenato ‘Morocho’ Guerra destacó el valor de este título al facilitar oportunidades laborales y convertir el conocimiento empírico en una acreditación formal. Finalmente, para el maestro ‘Cocha’ Molina, esta graduación reafirma el compromiso del gremio de dejar un legado pedagógico a la juventud y avanzar a la creación de la Fundación Universitaria Cocha Molina.

¿Por qué es histórica la certificación de los músicos vallenatos por la Fundación Cocha Molina?

La certificación es histórica porque, por primera vez, músicos Vallenatos con más de cincuenta años de experiencia han recibido un título formal como Técnicos Laborales por Competencias, según destacó la viceministra Ana María Abello. Esta validación dignifica el trabajo de quienes han aprendido empíricamente, permite oportunidades laborales y sienta un precedente para la profesionalización del folclor vallenato.

¿Qué es la Parranda Vallenata y por qué se solicita su reconocimiento patrimonial?

La Parranda Vallenata, identificada durante la ceremonia como el núcleo central del género y escuela informal de transmisión, es un espacio de creación y difusión musical. La Fundación Cocha Molina solicitó su reconocimiento patrimonial al Ministerio de Cultura para asegurar su preservación, dada su relevancia en la transmisión de saberes y en la perpetuación de la cultura vallenata para las generaciones venideras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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