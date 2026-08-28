En medio de hechos impactantes en el entretenimiento a nivel mundial, la revelación del supuesto contenido de dos cartas de los hijos de Shakira en referencia a la familia de Gerard Piqué salió a flote en los que se afirma fue la estocada para el entorno del español.

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La cuenta de TikTok ‘EnterateYa’ puso sobre la mesa lo que calificó como “el golpe final” en un caso que le ha dado la vuelta al mundo, luego de la separación de la pareja de famosos.

De hecho, la cuenta de Facebook de Farándula sin filtro aseguró que el contenido de esos manuscritos indicaba la “frialdad” por parte de la mamá de Piqué, Montserrat Bernabéu.

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De acuerdo con el relato que se ha hecho viral sobre este tema, la progenitora del exfutbolista español fue retratada como una persona que mostraba “odio” hacia Shakira, algo que en el escrito indicaban que afectaba a los menores.

Cabe recordar que la madre de Piqué ha sido cuestionada por gestos contra Shakira y sus allegados, hecho que ha provocado señalamientos sobre el comportamiento en medio de este proceso.

La versión señaló que la lectura de las dos mencionadas cartas por parte de la artista colombiana durante la audiencia virtual provocó una evidente sorpresa y silencio de los padres de Piqué, a pesar de que los abogados de ellos trataron de justificar y contextualizar lo relatado sin mayor éxito ante los jueces.

El proceso legal sobre la residencia de Milán y Sasha finalizó mediante un pacto formal suscrito por ambas partes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 18 de Esplugues de Llobregat.

El acuerdo ratificado judicialmente estableció que la artista mantendría la residencia principal de los menores en la ciudad de Miami, Florida, facilitando su traslado definitivo desde Barcelona.

Asimismo, el documento legal fijó un régimen amplio de visitas que garantiza al padre compartir períodos vacacionales específicos y un número determinado de días al mes con sus hijos.

Durante todo el proceso normativo, los equipos jurídicos de ambas celebridades trabajaron exhaustivamente para preservar la privacidad, el bienestar emocional y la seguridad de los niños.

Las informaciones periodísticas veraces indican que la negociación se centró estrictamente en la logística transfronteriza, la escolarización en Estados Unidos y la flexibilidad de los calendarios familiares.

Shakira recuperó 60 millones de euros en España

Cabe resaltar que esto coincide con que Shakira recuperó 60 millones de euros en España al ganar una demanda, en un histórico triunfo judicial frente a la Agencia Tributaria de ese país.

La decisión fue emitida por la Audiencia Nacional, tribunal que cerró definitivamente el litigio fiscal que mantenía la artista con el fisco español tras ocho años de disputas legales.

El fallo determinó que la Administración tributaria debe reembolsar a la intérprete los montos retenidos indebidamente, sumados a los intereses correspondientes acumulados y los elevados costos procesales asumidos.

La controversia principal giraba en torno al ejercicio fiscal del año 2011, período en el cual la Agencia Tributaria exigía el pago de impuestos bajo el argumento de residencia fiscal.

Sin embargo, los magistrados determinaron que la cantautora no residió en territorio español el tiempo mínimo exigido por la ley durante ese año, debido a sus compromisos profesionales.

La artista demostró que durante dicho período se encontraba ejecutando una extensa gira mundial que la llevó a presentarse en escenarios de 37 países distintos.

Asimismo, la resolución judicial constató que en 2011 la cantante colombiana no poseía su sede empresarial ni su centro de intereses económicos principales dentro del territorio español.

El equipo legal de la barranquillera celebró la sentencia absolutoria, destacando que el fallo judicial demostró la transparencia financiera y la conducta respetuosa de la cantante frente a la ley.

A través de un comunicado oficial, la artista lamentó la presión mediática sufrida durante el largo proceso, señalando que la administración utilizó su figura pública de forma amenazante.

La restitución económica ordenada por los tribunales españoles representó un alivio financiero sustancial y la ratificación definitiva de su inocencia ante los señalamientos de fraude impositivo.

Con este fallo definitivo de la Audiencia Nacional se concluye de forma ventajosa la última causa administrativa pendiente que mantenía la estrella musical en España.

El caso sienta un precedente de gran relevancia dentro del derecho tributario internacional sobre la fijación de la residencia fiscal en artistas con movilidad laboral global constante.

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