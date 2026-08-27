Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El horóscopo diario, publicado por El Espectador, ofrece una visión particular para cada signo zodiacal, acompañando las predicciones con un animal simbólico que, según el medio citado, potencia los mensajes y consejos entregados. Cada signo viene marcado por una advertencia puntual que refleja situaciones personales o emocionales en las que pueden verse inmersos los consultantes, e invita a la reflexión y la autocrítica, sin dejar de contextualizar cada mensaje en el ámbito de las relaciones y el desarrollo individual.

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Para los nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero, bajo el signo de acuario, se recomienda enfrentar los desafíos “un día a la vez”, advirtiendo sobre los efectos perjudiciales de la sobrecarga emocional. En este caso, el animal del día es el sapo, símbolo que podría asociarse con procesos de transformación y adaptación en medio del caos. Piscis, por su parte (21 de febrero al 20 de marzo), recibe un llamado a la humildad frente a los golpes de la vida, señalando que “ajustar cuentas” no es una tarea sencilla, y que debe afrontarse con serenidad; su animal, el elefante, remite a la fuerza pero también a la memoria y la paciencia.

Para aries (21 de marzo a 20 de abril), se pone en evidencia una contradicción entre el deseo de exclusividad y las acciones que terminan por alejar a quienes aprecia. El animal asignado, la foca, puede interpretarse como una invitación a la flexibilidad emocional. Tauro (21 de abril – 21 de mayo) debe establecer límites familiares y asumir sus propios cambios sin acudir al drama, respaldado por el búho, emblema de sabiduría. Así mismo, géminis (22 de mayo – 21 de junio) enfrenta el riesgo de ser sobrepasado por sus pensamientos, por lo que El Espectador recomienda desahogarse con un amigo; aquí, el caballo aparece como símbolo de libertad personal.

Cáncer (21 de junio – 23 de julio) necesita definir qué le hace falta antes de culpar al destino, mientras su animal, el perro, puede leerse como una invitación a la fidelidad a uno mismo. Leo (24 de julio – 23 de agosto) debe aceptar sus limitaciones; la culebra señala la importancia de la sinceridad sin rodeos. Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre) es llamado a la honestidad, representado por el gato, que sugiere independencia y claridad. Libra (24 de septiembre - 23 de octubre) enfrenta problemas de pareja derivados de su actitud, con el tigre como reflejo de poder interno. Escorpión (24 de octubre – 22 de noviembre), debe aceptar que no siempre se puede controlar todo, acompañado por el águila, imagen de visión y autocontrol.

Finalmente, sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre) es invitado a vivir genuinamente sus emociones, bajo el símbolo del león, mientras capricornio (22 de diciembre – 20 de enero) recibe el consejo de practicar la responsabilidad afectiva, de nuevo con el búho como emblema. El Espectador también invita a consultar lecturas ampliadas sobre el horóscopo en su portal.

¿Qué significado tiene el animal del día en el horóscopo de El Espectador?

El animal del día que acompaña a cada signo en el horóscopo de El Espectador funciona como un símbolo adicional que potencia el mensaje interpretativo de la jornada. Representa atributos y cualidades que pueden servir de guía o consejo para las personas según su signo zodiacal, como la transformación, la sabiduría o la fortaleza.

¿Cómo consultar más predicciones del horóscopo en El Espectador?

Para acceder a más predicciones, mensajes específicos y guías relacionadas con el horóscopo, El Espectador pone a disposición de sus lectores la sección especializada de su portal www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo, donde se encuentran contenidos ampliados sobre todos los signos zodiacales, así como apartados exclusivos como el horóscopo erótico y meditaciones guiadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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