El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El horóscopo diario, publicado por El Espectador, ofrece una visión particular para cada signo zodiacal, acompañando las predicciones con un animal simbólico que, según el medio citado, potencia los mensajes y consejos entregados. Cada signo viene marcado por una advertencia puntual que refleja situaciones personales o emocionales en las que pueden verse inmersos los consultantes, e invita a la reflexión y la autocrítica, sin dejar de contextualizar cada mensaje en el ámbito de las relaciones y el desarrollo individual.
Para los nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero, bajo el signo de acuario, se recomienda enfrentar los desafíos “un día a la vez”, advirtiendo sobre los efectos perjudiciales de la sobrecarga emocional. En este caso, el animal del día es el sapo, símbolo que podría asociarse con procesos de transformación y adaptación en medio del caos. Piscis, por su parte (21 de febrero al 20 de marzo), recibe un llamado a la humildad frente a los golpes de la vida, señalando que “ajustar cuentas” no es una tarea sencilla, y que debe afrontarse con serenidad; su animal, el elefante, remite a la fuerza pero también a la memoria y la paciencia.
Para aries (21 de marzo a 20 de abril), se pone en evidencia una contradicción entre el deseo de exclusividad y las acciones que terminan por alejar a quienes aprecia. El animal asignado, la foca, puede interpretarse como una invitación a la flexibilidad emocional. Tauro (21 de abril – 21 de mayo) debe establecer límites familiares y asumir sus propios cambios sin acudir al drama, respaldado por el búho, emblema de sabiduría. Así mismo, géminis (22 de mayo – 21 de junio) enfrenta el riesgo de ser sobrepasado por sus pensamientos, por lo que El Espectador recomienda desahogarse con un amigo; aquí, el caballo aparece como símbolo de libertad personal.
Cáncer (21 de junio – 23 de julio) necesita definir qué le hace falta antes de culpar al destino, mientras su animal, el perro, puede leerse como una invitación a la fidelidad a uno mismo. Leo (24 de julio – 23 de agosto) debe aceptar sus limitaciones; la culebra señala la importancia de la sinceridad sin rodeos. Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre) es llamado a la honestidad, representado por el gato, que sugiere independencia y claridad. Libra (24 de septiembre - 23 de octubre) enfrenta problemas de pareja derivados de su actitud, con el tigre como reflejo de poder interno. Escorpión (24 de octubre – 22 de noviembre), debe aceptar que no siempre se puede controlar todo, acompañado por el águila, imagen de visión y autocontrol.
Finalmente, sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre) es invitado a vivir genuinamente sus emociones, bajo el símbolo del león, mientras capricornio (22 de diciembre – 20 de enero) recibe el consejo de practicar la responsabilidad afectiva, de nuevo con el búho como emblema. El Espectador también invita a consultar lecturas ampliadas sobre el horóscopo en su portal.
¿Qué significado tiene el animal del día en el horóscopo de El Espectador?
El animal del día que acompaña a cada signo en el horóscopo de El Espectador funciona como un símbolo adicional que potencia el mensaje interpretativo de la jornada. Representa atributos y cualidades que pueden servir de guía o consejo para las personas según su signo zodiacal, como la transformación, la sabiduría o la fortaleza.
¿Cómo consultar más predicciones del horóscopo en El Espectador?
Para acceder a más predicciones, mensajes específicos y guías relacionadas con el horóscopo, El Espectador pone a disposición de sus lectores la sección especializada de su portal www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo, donde se encuentran contenidos ampliados sobre todos los signos zodiacales, así como apartados exclusivos como el horóscopo erótico y meditaciones guiadas.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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