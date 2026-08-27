Por: El Espectador

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, liderado por Claudia Benavides, revocó la convocatoria 978 destinada a financiar la investigación, desarrollo e innovación en salud en Colombia, según lo dispuesto en la Resolución 0813 de 2026. Este proceso, que pretendía asignar COP 109.000 millones para consolidar la soberanía sanitaria y promover soluciones innovadoras ajustadas a las necesidades locales, debía cerrar su periodo de postulaciones el 27 de agosto, con publicaciones de resultados previstas entre octubre y noviembre. Sin embargo, el ministerio decidió terminar anticipadamente la convocatoria, justificando la medida en la emergencia ocasionada por el reciente sismo de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, en Chocó, el 10 de agosto.

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De acuerdo con el documento oficial, a la fecha de su expedición no se había cerrado la convocatoria ni iniciado la verificación o evaluación de propuestas, lo cual permitía esta medida sin afectar procesos en curso. El Ministerio argumenta que el desastre natural alteró profundamente las condiciones de participación y las prioridades de investigación, dificultando la igualdad de oportunidades dentro del proceso, especialmente para regiones como Chocó, Putumayo y Nariño, inicialmente destinatarias de la convocatoria. Además, sostiene que modificar los plazos o los términos no solucionaría estas dificultades sin alterar la base de las propuestas ya inscritas. Por tanto, según expone el ministerio, persistir con la convocatoria no garantizaría un uso efectivo de los recursos del Fondo de Investigación en Salud.

El Minciencias aclaró también que, según lo establecido en la convocatoria y la normatividad vigente, la integración de proyectos en el banco de elegibles no implica obligación ni derecho adquirido a financiamiento, sino solo una expectativa de pasar a la siguiente etapa del proceso. A pesar de ello, la decisión generó molestias en diversos sectores científicos. Investigadores como Silvana Zapata Bedoya y Julián Fernández-Niño manifestaron su inconformidad y solicitaron alternativas como la extensión de plazos, señalando el esfuerzo invertido y el impacto negativo para la comunidad científica. Además, la exministra Yesenia Olaya subrayó que la convocatoria representaba una oportunidad clave para fortalecer universidades y centros de investigación, y producir tecnologías en áreas críticas como resistencia antimicrobiana, salud mental, enfermedades transmisibles y raras, así como reducción de riesgos por consumo de sustancias psicoactivas.

Por otro lado, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia) había advertido previamente sobre limitaciones en los requisitos, tiempos, y condiciones de participación, así como sobre restricciones contractuales para jóvenes investigadores, factores que, en su opinión, podrían haber reducido el alcance y la interdisciplinariedad esperados del proceso. Así, la revocatoria de la convocatoria 978 visibiliza tanto las vulnerabilidades del sistema nacional de investigación como los retos para garantizar la equidad y la eficacia en medio de emergencias inesperadas.

¿Por qué el Minciencias canceló la convocatoria 978 de investigación en salud?

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación canceló la convocatoria 978 argumentando que el terremoto del 10 de agosto de 2026 alteró significativamente las condiciones para participar y las prioridades en investigación en salud. Según la entidad, mantener o ajustar los plazos de la convocatoria no corregía estas afectaciones, imposibilitando así el uso equitativo y efectivo de los fondos, especialmente para las regiones más afectadas como Chocó, Putumayo y Nariño.

¿Qué áreas de investigación iba a financiar la convocatoria 978 del Minciencias?

De acuerdo con información citada por la exministra Yesenia Olaya, la convocatoria 978 buscaba financiar entre 36 y 56 proyectos enfocados en producción de tecnologías estratégicas en salud, incluidas investigaciones sobre resistencia antimicrobiana, salud mental, economía del cuidado, atención a personas mayores, enfermedades transmisibles y crónicas, enfermedades huérfanas y raras, así como reducción de riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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