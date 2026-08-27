Por: EL PILON SA

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La plataforma digital Nequi anunció a sus clientes que algunos de sus servicios estarán temporalmente inactivos por una actualización tecnológica programada para la noche del lunes 31 de agosto y que se prolongará en la madrugada del martes 1 de septiembre. De acuerdo con la información divulgada, esta intervención técnica no corresponde a una caída general de la aplicación, sino a una interrupción específica de siete servicios durante lapsos concretos. Por tal motivo, Nequi recomendó a quienes tengan previsto realizar transferencias, pagos en línea o recibir fondos de otras entidades, que adelanten esas operaciones antes de los horarios afectados, para evitar cualquier contratiempo.

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El primer intervalo de mantenimiento será entre las 4:50 p. m. y las 6:30 p. m. del lunes, cuando se suspenderán temporalmente las transferencias hacia otros bancos empleando la red ACH, según el comunicado oficial. Posteriormente, en horas de la noche, la función Bre-B—sin mayor explicación sobre su naturaleza en el anuncio—no estará disponible entre las 10:00 p. m. y la 1:30 a. m. A su vez, los pagos y recargas a través de PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) estarán interrumpidos desde las 11:00 p. m. hasta la medianoche.

A partir de las 11:50 p. m., los servicios de transferencia desde Nequi hacia cuentas Bancolombia, así como la función denominada Plata al Toque, experimentarán una suspensión que se extenderá hasta la 1:30 a. m. Por otro lado, las remesas internacionales, es decir, el envío y recepción de dinero desde y hacia el extranjero, estarán en mantenimiento desde las 11:00 p. m. hasta las 3:00 a. m. La última limitación de este ciclo corresponde a los servicios vinculados con PayPal, los cuales estarán fuera de servicio entre las 3:00 y las 4:00 a. m. del martes 1 de septiembre.

Durante todo el proceso de actualización, Nequi aseguró que otras funciones de su billetera digital seguirán habilitadas, incluyendo las transferencias entre usuarios de la misma plataforma y el uso de la Tarjeta Nequi Visa en sus versiones física y digital. La empresa aclaró también que ni los saldos ni el dinero de los clientes resultarán afectados, y que las funciones restringidas serán restablecidas automáticamente al concluir cada ventana de mantenimiento señalada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles servicios de Nequi estarán suspendidos durante la actualización tecnológica?

Durante el procedimiento de actualización, los servicios de Nequi que serán suspendidos de manera temporal incluyen transferencias hacia otros bancos por la red ACH, la función Bre-B, pagos y recargas a través de PSE, transferencias desde Nequi a Bancolombia, el envío inmediato de dinero mediante Plata al Toque, recepción de remesas internacionales y servicios asociados a PayPal. Cada servicio se verá afectado en un horario específico, según la información suministrada por la propia plataforma digital.

¿Las actualizaciones de Nequi afectarán el saldo o el dinero de los clientes?

Según la información oficial compartida por Nequi, las actualizaciones tecnológicas no incidirán en los saldos ni en el dinero de los clientes. Solo algunos servicios puntuales estarán inactivos durante períodos determinados, pero la seguridad y la integridad de los fondos permanecerán garantizadas durante todo el proceso de actualización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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