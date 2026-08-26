Por: Noticiero 90 minutos

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Nequi, la reconocida aplicación financiera, ha anunciado la suspensión temporal de diversas funciones dentro de su plataforma debido a una actualización tecnológica programada. Los usuarios deberán estar atentos, ya que durante la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre de 2026, varios servicios experimentarán interrupciones según ventanas horarias previamente determinadas. Esta pausa afectará operaciones clave como transferencias, pagos y recargas, lo cual convierte en indispensable revisar los horarios de cada función antes de programar movimientos de dinero, de acuerdo con la información divulgada por Noticiero 90 Minutos.

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El corte en la aplicación no se realizará de manera homogénea para todas las funciones: cada servicio contará con un periodo específico de suspensión. Por ejemplo, las transferencias a otros bancos a través de ACH (Automated Clearing House, es decir, la cámara automática de compensación bancaria) estarán indisponibles el 31 de agosto de 4:50 p. m. hasta 6:30 p. m.; los pagos y recargas mediante PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos, sistema que permite realizar pagos en línea) serán suspendidos desde las 11:00 p. m. hasta la medianoche del 1 de septiembre; las transacciones por Bre-B, las transferencias de Nequi a Bancolombia, el servicio 'Plata al toque' y el procesamiento de remesas tendrán ventanas de interrupción entre las 10:00 p. m. y las 3:00 a. m. del día siguiente, dependiendo de cada servicio. El uso de PayPal se verá suspendido específicamente entre las 3:00 a. m. y 4:00 a. m. del 1 de septiembre.

Nequi explicó que la razón detrás de esta medida obedece a una actualización tecnológica ligada a su proceso de operación independiente con respecto a Bancolombia. La compañía aclaró que esta suspensión no representa un cierre permanente ni exige que los clientes lleven a cabo trámites adicionales. Las funciones de la aplicación entrarán en funcionamiento tan pronto terminen las ventanas definidas.

Importante señalar que los usuarios no tendrán que retirar su dinero antes de la suspensión, puesto que los fondos permanecerán disponibles en sus cuentas. Para quienes requieran efectivo durante los horarios de mantenimiento, serán válidas las alternativas habituales como cajeros automáticos y corresponsales autorizados de Bancolombia, atendiendo a las condiciones de cada servicio. Los expertos de 90 Minutos recomiendan planificar con tiempo las transferencias o pagos que puedan coincidir con los periodos de suspensión, para evitar inconvenientes derivados de la indisponibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios de Nequi estarán suspendidos y en qué horarios?

Durante la actualización tecnológica de Nequi, varias operaciones tendrán ventanas de suspensión específicas: transferencias a otros bancos vía ACH el 31 de agosto desde las 4:50 p. m. a 6:30 p. m.; pagos y recargas por PSE desde las 11:00 p. m. hasta la medianoche; otras funciones como Bre-B, transferencias a Bancolombia, 'Plata al toque', remesas y PayPal tendrán interrupciones en horarios que van desde las 10:00 p. m. del 31 de agosto hasta las 4:00 a. m. del 1 de septiembre.

¿Qué debe hacer un usuario de Nequi si necesita dinero durante la suspensión temporal?

Si un usuario necesita disponer de efectivo durante las horas de mantenimiento de Nequi, puede recurrir a cajeros automáticos y corresponsales autorizados de Bancolombia, siempre que el tipo de servicio y las condiciones así lo permitan. Lo más recomendable es anticipar las transacciones importantes fuera de los horarios de suspensión para evitar inconvenientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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