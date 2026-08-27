HMD Global, la compañía que fabrica los teléfonos con marca Nokia bajo licencia, presentó en los últimos días el Nokia 300 Charge, un ‘feature phone’ (teléfono básico con teclado físico) orientado a usuarios que priorizan la autonomía extrema sobre las funciones inteligentes.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Meta anuncia fuertes cambios en Facebook e Instagram para proteger a menores: histórico acuerdo)

Según la información oficial de HMD, el dispositivo destaca por una batería removible de 3.700 mAh, la más grande que la marca ha incorporado hasta ahora en un teléfono de este tipo.

El Nokia 300 Charge ofrece más de 40 días de autonomía en modo de espera (‘standby’) y hasta 37,9 horas de tiempo de conversación. La cifra de ‘standby’ se basa en pruebas de terceros hechas en nombre de HMD Global bajo condiciones reales de red y con dual SIM activado, aunque la compañía aclara que el rendimiento real puede variar según la configuración del dispositivo, las aplicaciones instaladas y las condiciones de la red. En uso continuo de llamadas, la autonomía se sitúa cerca de las 37-38 horas.

Una de las características más llamativas es el modo ‘power bank’. El teléfono cuenta con un puerto USB-C que permite cargarlo a 10 W y, al mismo tiempo, entregar energía a otros dispositivos compatibles (celulares, auriculares u otros gadgets) a hasta 10 W.

Esta función se activa mediante un botón físico dedicado llamado “Out” ubicado en el lateral del equipo. HMD incluye un cable multipropósito 4 en 1 compatible con USB-C, Micro-USB y USB-A.

En el apartado de diseño, el Nokia 300 Charge mide aproximadamente 136,55 x 55 x 14,94 mm y pesa 138 gramos. Tiene un diseño robusto y texturizado que facilita el agarre, según describe la propia HMD.

Incorpora una linterna LED de alta potencia en la parte superior, que la compañía afirma es hasta cuatro veces más brillante que la del Nokia 105. También incluye un jack de 3,5 mm para auriculares y ranura para tarjetas microSD de hasta 32 GB.

Las especificaciones técnicas son propias de un teléfono básico: pantalla TFT de 2,4 pulgadas con resolución QVGA (320 x 240 píxeles), cámara trasera de resolución QVGA, procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. Corre el sistema operativo S30+ de HMD. La conectividad se limita a redes 2G (bandas GSM 900/1800), dual SIM (Mini-SIM) y Bluetooth. No soporta 3G, 4G ni Wi-Fi.

El dispositivo se encuentra disponible en mercados como Filipinas, donde se comercializa por alrededor de 1.990 a 2.190 pesos filipinos (aproximadamente 32-38 dólares según el tipo de cambio).

Los colores disponibles son negro, verde y sandstone (arenisca). Hasta el momento, HMD no ha confirmado de manera oficial una fecha de llegada a Colombia ni a otros países de Latinoamérica, aunque el modelo ya aparece listado en el sitio web internacional de la compañía.

Acá, los colores disponibles:

Nokia 300 Charge

doubles as a 10W powerbank pic.twitter.com/sSoCcyREgJ — Kote (@kotecinho) August 25, 2026

Este tipo de dispositivos pueden resultar útiles como teléfono de respaldo, de emergencia o para quienes buscan desconectarse de las pantallas inteligentes, gracias a su gran autonomía y a la posibilidad de cargar otros equipos.

Sin embargo, al ser solo 2G, su utilidad depende de la disponibilidad de esas redes en cada país, y no está pensado para navegación web, aplicaciones o funciones avanzadas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.