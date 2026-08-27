Por: Social Geek

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Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha emitido una advertencia contundente sobre la necesidad de tomar decisiones urgentes frente al avance de la inteligencia artificial (IA). En un reciente ensayo, Gates afirma que, si no se implementan regulaciones y una coordinación global efectiva, la humanidad se enfrentará a una de las épocas más turbulentas de su historia. Según lo expuesto por Gates, la irrupción de la IA ya está provocando consecuencias significativas y las decisiones actuales serán determinantes en el futuro próximo.

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De acuerdo con el texto, Gates identifica riesgos clave que requiere atender de inmediato. El primero guarda relación con el empleo: anticipa que millones de trabajos podrían desaparecer permanentemente, afectando tanto a trabajadores experimentados como a quienes recién empiezan sus carreras. Advierte que la demanda por perfiles junior se verá especialmente reducida. Considera que la IA puede convertirse en “la mayor fuerza igualadora jamás inventada o la peor fuente de injusticia”, dependiendo de la forma en que sus impactos sean gestionados.

Otro frente de preocupación radica en la ciberseguridad y el bioterrorismo. Gates enfatiza que la IA no solo puede perfeccionar los ciberataques, sino también utilizarse para diseñar agentes biológicos o moléculas peligrosas, lo que representa un reto sin precedentes. Resalta que las instituciones actuales no fueron creadas para gestionar tecnologías de tal velocidad y alcance, y plantea que la falta de un plan global es evidente. “No hay ningún plan”, señala, y advierte que los líderes internacionales no están afrontando el desafío como corresponde.

Para enfrentar estos riesgos, Gates sugiere el diseño de un marco de políticas urgente. Entre sus propuestas destaca el impuesto a los tokens, es decir, un gravamen sobre el uso de IA y robótica, pensado para encarecer el reemplazo de personas y recaudar fondos que apoyen a los desplazados laborales. Además, propone reservar ciertas actividades laborales exclusivamente para seres humanos, con el fin de impedir que la automatización afecte todos los espacios.

En cuanto a la regulación internacional, Gates plantea la creación de una organización global especializada en la gobernanza de la IA, siguiendo el modelo de acuerdos sobre inspección nuclear o aviación internacional. Este ente monitorizaría capacidades peligrosas y establecería estándares de seguridad. Expone también la posibilidad de establecer acuerdos multilaterales con países como China, siempre y cuando exista una apertura por parte de potencias como Estados Unidos.

Históricamente optimista sobre la tecnología, Gates adopta ahora una postura cautelosa y alienta a gobiernos, empresas y sociedad civil a diseñar de manera conjunta los marcos regulatorios, educativos y fiscales que hagan posible un futuro más equitativo. Sus declaraciones refuerzan la urgencia de priorizar la ética y la equidad en el desarrollo de la inteligencia artificial y evitar que los avances tecnológicos incrementen la desigualdad o perjudiquen a los más vulnerables.

¿Por qué Bill Gates considera urgente regular la inteligencia artificial?

Bill Gates considera urgente la regulación porque identifica riesgos inminentes asociados al uso de la inteligencia artificial, como el desempleo masivo, una mayor desigualdad social y nuevos peligros en ciberseguridad y bioterrorismo. Según expone en su ensayo, la falta de coordinación global y la ausencia de políticas adecuadas podrían agravar estos problemas y desencadenar una de las etapas más difíciles de la historia moderna.

¿Qué es un token y por qué Gates propone un impuesto sobre la IA y los robots?

En este contexto, un “token” se refiere a la unidad de uso computacional de las inteligencias artificiales y robots. Gates propone establecer un impuesto a estos “tokens”, equiparable a un gravamen sobre nómina, para desincentivar el reemplazo de trabajadores por IA y destinar ese recaudo a apoyar a quienes pierdan sus empleos por causa de la automatización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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