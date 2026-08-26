Por: El Espectador

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido abrir una indagación previa en contra del representante a la Cámara Óscar Benavides, ante la denuncia de presuntas irregularidades en una campaña de donaciones destinada a los damnificados del terremoto que afectó al Chocó el pasado 10 de agosto. En los días siguientes, está previsto que el propio legislador sea citado para presentar su versión ante la Corte, de acuerdo con lo informado en el reporte oficial de la institución.

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La denuncia, presentada formalmente ante la Sala de Instrucción el 14 de agosto, señala al congresista, representante por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, por presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública. Según el expediente, estas irregularidades habrían sucedido en el marco de una campaña de recaudación que Benavides promovió en sus redes sociales, llamando a donar a través de unas cuentas que —según él— pertenecían a una fundación. Sin embargo, de acuerdo con el texto de la denuncia, estas cuentas de Nequi y Bancolombia estarían registradas en nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, líder político del Chocó considerado cercano al congresista. La causa quedó a cargo del magistrado Francisco Farfán.

En su defensa, Benavides aseguró que Ibalde Ibarra es el representante legal de la fundación correspondiente y que él autorizó el uso de esas cuentas para recibir aportes, negando que se usarán cuentas bancarias personales propias. Por otra parte, la denuncia presentada por el ciudadano Daniel David Martínez, de 21 páginas, sostiene que el dinero, cuya suma superó los 300 millones de pesos colombianos según indicó el mismo congresista, fue consignado primero en cuentas de una persona natural y no en un canal institucional o directamente vinculado con la fundación —lo que plantea dudas sobre el real destino de los recursos—. Además, se solicita a la Corte que remita copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para investigar también a Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Benavides.

Ante los señalamientos, Benavides declaró en Caracol Radio: “Yo soy el representante de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (…) es de conocimiento público que yo soy un líder social, no soy un criminal ni un ladrón, para que los medios de comunicación se dediquen a destilar veneno en contra de una persona que lo que quiere es ayudar a su población”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones contra Óscar Benavides por la campaña de donaciones en el Chocó?

Óscar Benavides es acusado de posibles delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública, a raíz de una campaña de donaciones supuestamente destinada a los afectados del terremoto en el Chocó. La denuncia advierte que los fondos recaudados, más de 300 millones de pesos, no llegaron a una fundación sino que se consignaron en cuentas personales de un allegado del congresista, lo que genera dudas sobre el manejo de los recursos donados.

¿A quién pertenecían las cuentas usadas para recaudar las donaciones y por qué es relevante?

Según la denuncia revisada por la Corte Suprema de Justicia, las cuentas de Nequi y Bancolombia utilizadas en la campaña estaban a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, líder político del Chocó considerado cercano a Benavides. Esta situación es relevante porque, aunque se anunció que las donaciones eran para una fundación, la consignación en cuentas personales podría implicar una irregularidad en el manejo y destino de los fondos recolectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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