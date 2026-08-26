Por: EL PILON SA

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La construcción de la segunda calzada entre Valledupar y La Paz ha alcanzado un avance físico del 85 %, superando así el 76,53 % originalmente previsto para el último informe presentado por el Instituto Nacional de Vías (Invías). Este proyecto, que contempla la intervención de 6,69 kilómetros y una inversión que supera los 71.726 millones de pesos, ha sido objeto de seguimiento tanto por los organismos de control como por la veeduría ciudadana, la cual ha formulado observaciones específicas sobre aspectos técnicos y condiciones de seguridad vial.

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Este jueves 27 de agosto, el hotel Sicarare servirá como escenario para la socialización de las propuestas de adición y prórroga del contrato que rige la obra. La invitación cursó a representantes de los entes de control, los contratistas involucrados y los miembros de la veeduría, quienes han insistido en la importancia de articular esfuerzos en torno a la garantía de una conexión completa del tramo vial en cuestión.

Durante procesos de socialización anteriores, los residentes de San Fernando manifestaron inquietudes, especialmente por el posible incremento en el tránsito de vehículos de carga pesada en su zona, así como los detalles sobre la ruta de empalme hacia la glorieta del Terminal de Transporte. A esto se suma la necesidad de definir obras complementarias de alto impacto, como el puente proyectado sobre el río Cesar y el tramo urbano que dará acceso a la ciudad de Valledupar, dos componentes que siguen sin definiciones concretas.

Uno de los temas centrales del debate ha sido el diseño del separador central planeado, de dos metros de ancho entre las calzadas. La veeduría ciudadana argumenta que ese diseño podría representar un riesgo para los conductores, por lo que ha solicitado su ampliación. Frente a estas preocupaciones, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) ha respondido que los diseños actuales cumplen con la normativa vigente a nivel nacional y que cualquier modificación al respecto deberá estar respaldada por estudios técnicos y jurídicos realizados en conjunto con Invías.

La reunión prevista busca, precisamente, aclarar el alcance de la adición y la prórroga requeridas, abordar el tema de los recursos y los tiempos de ejecución pendientes, y dar respuesta a las inquietudes presentadas por las comunidades y los organismos de control.

Disclaimer: Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras complementarias necesita la segunda calzada Valledupar–La Paz para su conexión total?

De acuerdo con la información socializada por los organizadores y la veeduría ciudadana, aún están pendientes definiciones sobre obras complementarias como el puente sobre el río Cesar y el tramo de acceso urbano a Valledupar. Estas infraestructuras son claves para asegurar la conexión integral del proyecto y la fluidez del tránsito en el sector.

¿Por qué la veeduría ciudadana cuestiona el ancho del separador central en la segunda calzada Valledupar–La Paz?

Según lo expresado por la veeduría ciudadana, el separador central de dos metros podría representar riesgos para los conductores y se ha solicitado su ampliación en aras de la seguridad vial. Findeter sostiene que el diseño actual cumple la normativa nacional, pero enfatizó en la necesidad de estudios técnicos y jurídicos para considerar modificaciones, en coordinación con Invías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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