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Luis Felipe Núñez Mestre, escritor oriundo de Valledupar, ha sido seleccionado como uno de los 26 novelistas hispanoamericanos menores de 40 años que harán parte del programa “26 en el 26” de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta feria es reconocida como uno de los mayores escenarios dedicados al libro escrito en español. Con su inclusión, Valledupar entra en el radar de la conversación literaria continental que destaca a quienes están renovando la novela en la región. La edición número 40 de la FIL Guadalajara se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en Expo Guadalajara. La organización ha reunido autores provenientes de 13 países, todos nacidos entre 1986 y 2000, seleccionados por obras que, según la feria, logran ampliar los horizontes de la narrativa contemporánea en español.

Núñez Mestre tiene una amplia trayectoria tanto en el ámbito jurídico y periodístico, como en la literatura. Es abogado, periodista y profesor, y en 2023 obtuvo el Premio Casa de las Américas con el libro de cuentos Todos somos islas. En 2025, publicó su primera novela, Querido muerto mío, que fue finalista del Premio Clarín en 2024 y resultó fundamental para su inclusión en el listado de Guadalajara. Compartirá distinción con otras escritoras colombianas, Lorena Salazar Masso y María del Mar Ramón, en un grupo de autores que representan la diversidad geográfica, temática y formal de las nuevas letras en español.

El libro de cuentos Todos somos islas, publicado en 2024 y compuesto por nueve relatos definidos como “vallenatos sombríos”, aborda personajes marcados por conflictos íntimos, violencia, machismo y desigualdades. Núñez Mestre considera que la selección de la FIL se basa tanto en los valores estéticos y literarios de sus obras, como en la manera en la que están construidas.

La obra del escritor se configura a partir de un diálogo constante con el Caribe y la oralidad, elementos que perduran a pesar de haber residido en distintos lugares fuera de Valledupar. La oralidad es, para él, fundamental en la construcción del pensamiento, y la identidad caribeña trasciende los límites geográficos para situarse en el terreno del humanismo. Aunque actualmente vive en Bogotá, Núñez Mestre mantiene un fuerte lazo familiar y afectivo con Valledupar, lo que se refleja tanto en su escritura como en su presencia en escenarios literarios locales como la Feria del Libro de Valledupar (FELVA).

La noticia de su selección es significativa no solo por el reconocimiento individual, sino porque posiciona al Caribe, la memoria y las geografías íntimas como espacios creativos que renuevan la narrativa actual, en palabras de la misma FIL: voces “frescas, audaces y plurales”.

¿Qué significa la selección de Luis Felipe Núñez Mestre para la literatura vallenata y caribeña?

La inclusión de Núñez Mestre en el programa “26 en el 26” de la FIL Guadalajara lleva a la literatura de Valledupar y del Caribe colombiano a un escenario internacional destacado. Esta selección resalta el valor de explorar la memoria, la oralidad y las identidades múltiples como enfoques narrativos actuales, abriendo oportunidades para una nueva generación de escritores con raíces en la región.

¿Cuáles son los temas principales que aborda la obra ‘Todos somos islas’?

En el libro Todos somos islas, compuesto por nueve relatos que el autor define como “vallenatos sombríos”, Núñez Mestre examina temas como los conflictos íntimos, la violencia, el machismo y las desigualdades. A través de estos relatos, utiliza el contexto y el lenguaje caribeños para reflexionar sobre la realidad humana desde una perspectiva local, pero con resonancia universal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.